Сто лет темноты
Каждому государству нужны органы безопасности, потому что Эра Милосердия наступит в мире еще нескоро. Но так получилось, что в нашей стране с самого первого дня существования ВЧК, НКВД, КГБ и так далее были предназначены для репрессий и унижения собственных граждан. Даже в ельцинские времена эта контора не была ни белой, ни пушистой.
Начальник ФСБ Бортников рассуждает о сталинских репрессиях, как недоучка. Или как человек, у которого тяжелая работа за маленькие деньги, бутылка водки на столе и три сосиски на закуску. Бортников говорит, как человек, который ничего не знает и не хочет знать ни про Сталина, ни про репрессии. Хотя именно Бортников имеет возможность на своей должности узнать об этом больше, чем любой гражданин в стране. Зайти в любой архив, прочитать любой документ. Тысячи ученых не имеют таких возможностей, какие есть у Бортникова. Но его знания об истории остаются на уровне подворотни.
Но чему я удивляюсь! Все же максимально логично. Если бы Бортников рассуждал иначе — он и не был бы начальником ФСБ! На его месте просто не мог и не сможет оказаться человек с какими-то другими взглядами! Это и есть генетическая память, даже если ваши предшественники не были вашими родственниками. Но на смену одному поколению чекистов приходило другое. Старики учили молодых, передавали опыт, прививали идеологию. Ветераны мучили и казнили людей и молодые учились у них этому ремеслу.
Потом от казней почти отказались, но насилие не прекратилось. И в глубине души — а может и не сильно в глубине — они жалеют, что нельзя сейчас поставить к стенке сотню-другую, а может и тыщеночку. Верят в заговор троцкистов, в связь врагов народа с иностранными разведками и латинских шпионов, верят в то, что репрессии закончились в 1938, а пострадали от них сплошняком коррумпированные аппаратчики.
Весь тот бред, которых кочует десятилетиями по пустым головам наших с вами соотечественников. И в этом смысле все тоже логично. Год от года растет восхищение Сталиным. Год от года крепнет у людей вера в железную руку. Мы презираем ценность человеческой жизни и слышим, что расстрелянных было не так и много, каких-то 700-800 тысяч. И что ради высокой цели вполне можно отправить в мясорубку одного за другим сотни тысяч людей.
Бортников говорит дикие вещи, но большинство его поддержат. Он оправдывает палачей, но по праву занимает пост главного стража национальной безопасности. Наше общество отравлено. Отравлено насквозь. Нам бессмысленно говорить о покаянии, о признании преступлений сталинизма. Потому что мы не считаем их преступлениями и не считаем, что вообще должны в чем-то каяться. Сто лет назад страна перешла на темную сторону. И вековой юбилей ВЧК — это еще одна важнейшая дата в столетии темноты.
Источник - Эхо Москвы