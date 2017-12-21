Депутаты предложили распространить статус инагента на физических лиц
Депутаты Государственной думы решили не останавливаться на законах об НКО-иностранных агентах и СМИ-иностранных агентах. В будущем такой статус планируют распространить и на физических лиц
Депутаты Государственной думы решили не останавливаться на законах об НКО-иностранных агентах и СМИ-иностранных агентах. В будущем такой статус планируют распространить и на физических лиц. Иностранным агентом может стать гражданин России, который занимается распространением информации и получает деньги из иностранных источников.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты Петр Толстой («Единая Россия») и Леонид Левин («Справедливая Россия»), а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова (оба «Единая Россия»).
После объявления иностранным агентом гражданин должен будет создать юридическое лицо для взаимодействия с Минюстом. За отказ ему грозит блокировка источника распространения информации.
Сенатор Андрей Клишас пояснил, что данная норма направлена, в том числе против владельцев сайтов. «Физические лица, распространяющие информацию среди неограниченного круга лиц в интересах иностранного государства, признанные в установленном законом порядке СМИ-иноагентом, будут обязаны маркировать соответствующие материалы», - рассказал сенатор.
Депутат Петр Толстой в свою очередь заверил, что российским блогерам беспокоиться не стоит. «Наш, русский блогер, который сидит тихо дома и пишет блоги, никакого отношения к этим нормам не имеет и иметь не может», - заявил народный избранник.
Эксперты считают, что очередная инициатива законодателей окончательно разрушает правовой статус СМИ в России. По федеральному законодательству, средством массовой информации может быть только газета, сайт, телеканал или радиостанция. Ранее принятый закон о СМИ-инагентах позволяет вносить в этот список любые иностранные «структуры», а сейчас предлагается приравнивать к редакции СМИ физическое лицо, которому придется отчитываться перед Минюстом РФ и маркировать свои сообщения, отмечает «Медуза».
Таким образом, Минюст сможет объявить иностранным агентом любого человека, если он размещает посты в интернете и собирает пожертвования на свою деятельность, в том числе и от лиц, проживающих за границей. Например, иностранным агентом вполне могут объявить оппозиционера и блогера Алексея Навального.