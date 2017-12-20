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20 декабря 16:10

В Хакасии у женщины изъяли семерых приемных детей из-за длинных волос одного из сыновей

В Хакасии социальные работники забрали у жительницы села Боград семерых приемных детей после жалобы воспитательницы на слишком длинные волосы одного из сыновей Любови Лицегевич

В Хакасии социальные работники забрали у жительницы села Боград семерых приемных детей после жалобы воспитательницы на слишком длинные волосы одного из сыновей Любови Лицегевич. Органы опеки усмотрели в этом «угрозу гейства», поэтому приняли решение об изъятии всех детей.

57-летняя Любовь Лицегевич воспитала 21 ребенка, причем 20 из них - приемных. В начале ноября хакасские органы опеки постановили забрать у нее семерых детей: мальчика 15 лет, девочку 17 лет и еще пятерых детей в возрасте от 5 до 9 лет. Все остальные дети уже выросли и не живут с приемной матерью. 

Причиной изъятия послужила жалоба воспитательницы детского сада «Колосок». Женщина рассказала заведующей, что у младшего Лицегевич волосы отросли «до пояса». Заведующая сообщила об этом в районное управление образования, которое инициировало проверку, сообщает «Новая газета».

Представители органов опеки утверждают, что видели мальчика в августе «с косой и розовой резинкой». В итоге комиссия по делам несовершеннолетних сделала вывод, что Любовь Лицегевич наносит вред психическому здоровью мальчика, а профилактическая работа с ней не приносит результатов.

Многодетную приемную мать обвинили в «причинении вреда личности подопечных путем необеспечения соответствующего внешнего вида детей, соблюдения ими правил гигиены и навыков самообслуживания». Кроме того, органы опеки сочли, что мать не обеспечивала эмоциональное, психическое и физическое развитие детей.

Любовь Лицегевич обжаловала решение соцработников в Боградском районном суде. Рассмотрение дела по существу еще не завершено.

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