Про биткоин и судей арбитражного суда
На днях «КоммерсантЪ» опубликовал материал про группу мошенников, которая попыталась с помощью незаконного доступа к информационным ресурсам одного из столичных арбитражных судов сфальсифицировать судебные приказы и потом их «обналичить» за счет незадачливых банкиров и страховщиков.
Во времена утихающего в Америке скандала со взломом серверов Демократической партии, по версии последней, сильно повлиявшей на исход президентских выборов, чему, спросите вы, тут удивляться. Ну, за коробку конфет девушке - судебному секретарю и улыбку, направленную в тот же адрес, лихие ребята попробовали было «срубить» легких денег. Ну, попались значит, если мы с такой осведомленностью и легкостью пишем об этом. А удивляться, право слово, есть чему. Если вчитаться в выведенные журналистским пером бойкие строки про успехи московских полицейских, то между этих строк, оказывается, можно обнаружить, что правоохранители к раскрытию данного преступления причастны лишь в самой малой степени.
О том, что что-то неладное, как ни странно, первыми заговорили не финансисты, которые могли бы потерять миллионы, а сами судьи. Оказывается, используемые арбитражными судами современные компьютерные сети построены по самому последнему слову науки и техники – с элементами той самой технологий blockchain, что лежит и в основе всемирного хайпа вокруг биткоина и иных криптовалют.
В данном случае она позволила быстро вычислить внесенные в нее изменения и их авторов, то есть, установить неправомочный, заведомо преступный характер внесенных в судебные документы изменений. Обычно не сильно расположенный давать трибуну сторонним комментаторам «КоммерсантЪ» даже выделил целых пол-абзаца для публикации мнения партнера адвокатского бюро «Кобелев и партнеры» Сергея Гришанова, который отметил, что активная позиция руководства столичного арбитража по жесткому пресечению фактов подобных махинаций – это и есть тот самый, давно искомый результат антикоррупционной работы, последовательно проводящейся в системе арбитражных судов.
Согласиться с мнением адвоката и записать этот случай в актив арбитражных судов можно. Как можно и долго рассказывать, о каких еще случаях шла речь на прошедшем 18 декабря круглом столе журналистов и общественников, посвященным итогам 25-летия современной арбитражной системы в России.
Надо признать, что помимо положенных торжественных собраний в недрах самой судебной системы да нескольких научно-практических конференций в ВУЗах, прошедшее в информационном агентстве «Росбалт» заседание стало чуть ли не единственной реакцией общества на столь важный для российского государства и права повод. А поводы серьезно поговорить о судебной системе действительно есть. Если вдуматься, то кроме официальной точки зрения – точки зрения главы государства, инициировавшего несколько лет назад глубокую реформу судоустройства и точки зрения руководителей судебной системы, эту реформу воплотившую в жизнь, иных мнений за несколько лет ее осуществления было высказано ой как немного. Если вначале эти мнения со стороны (в основном скептические) и были высказаны, то вот бы сейчас и посмотреть, насколько они оправдались.
В целом надо признать, что скепсис в части боли за упраздненный Высший арбитражный суд не оправдался. Все, кто хотели продолжить работу под крылом теперь уже Верховного суда, работу продолжили. Сложившаяся за 20 с лишним лет система разрешения экономических споров и конфликтов не погибла, кадры и традиции сохранились. Появились даже поводы говорить о синергии в деятельности единой судебной системы. Поняв на примере арбитражей, как это удобно, когда апелляция и кассация структурно выделены в отдельные судебные инстанции, теперь вроде суды общей юрисдикции задумались о том, чтобы перестроиться по такому же принципу. Подхватили обычные судьи и давнее увлечение коллег по арбитражу всякими информационными новомодными «штучками», вроде описанной выше технологии контроля внутреннего документооборота. Но остались, конечно, проблемы и сложности.
Как отметили выступившие на круглом столе эксперты, самых сложных и нерешенных проблем несколько. Многие суды с трудом справляются с потоком дел. Виновата в этом и сохраняющаяся архаичность судебных процедур, вряд ли ликвидируют которую даже планируемые к внедрению в практику суда видеотрансляции. «Виноваты» и сами граждане, все более сжившиеся с мыслью, что за защитой своих нарушенных (другими гражданами, бизнесом, государством) прав надо идти не в прокуратуру, а сразу в суд.
По словам профессора Алины Комаровой, острейшая и во многом нерешенная проблема существует с судейскими кадрами, которая дает и чудовищную нагрузку на тех, кто принимает и исполняет судебные решения. Например, по данным члена президентского совета по правам человека Евгения Мысловского, из-за постоянного некомплекта даже с высоты «экспертов Его величества» невозможно точно определить численность судейского корпуса, которая только примерно определяется по стране на уровне 22-23 тысяч человек.
Журналист и медиа-менеджер Ольга Чернокоз отметила, что есть проблемы и с тем, как суды в регионах относятся к приему исковых заявлений, ведению судебных процессов, которые в отдельных случаях просто превращаются в способ противозаконного обогащения отдельных нечистоплотных граждан, видящих в судебном решении вовсе не способ восстановления нарушенной справедливости, а только предлог, чтобы взыскать с кого-нибудь кругленькую сумму.
Тем не менее, несмотря на высказанные критические замечания и отмеченные проблемы, по настроению и словам коллег было заметно, что понимание того, что судебная власть не стоит на месте, что суд идет вперед отчасти проникло даже в ряды по определению всегда критически настроенных экспертов-общественников. Конечно, по объективным причинам проникло только неглубоко, только отчасти. Хотя ряд примеров, озвученных и в прессе, и в сводках правоохранительных органов показывает, что не так непобедима оказывается даже пресловутая судебная коррупция. Как говориться, было бы желание с ней бороться да blockchain как главное средство борьбы!