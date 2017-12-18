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18 декабря 14:44

Россиянам рассказали, как выбрать алкоголь и продукты для новогоднего стола

В преддверии Нового года российским гражданам традиционно раздают советы о том, как правильно выбрать продукты и напитки для праздничного стола, а также о том, как не навредить своему здоровью во время застолий

В преддверии Нового года российским гражданам традиционно раздают советы о том, как правильно выбрать продукты и напитки для праздничного стола, а также о том, как не навредить своему здоровью во время застолий.

Так, Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору алкогольных напитков для праздника. Специалисты ведомства рекомендуют гражданам обратить внимание в первую очередь на стоимость спиртного. Например, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 205 рублей. Бутылка коньяка объемом 0,5 литра должна стоить не менее 314 рублей.

«Реализация вышеуказанной алкогольной продукции по ценам, ниже установленных законодательством, свидетельствует о незаконном обороте такой продукции», - отметили в санитарном ведомстве.

На всех бутылках должны присутствовать акцизные марки либо специальные федеральные марки. На этикетках, наклеенных на бутылки, должна содержаться информация о составе и объеме алкогольной продукции, о дате производства и сроках годности, а также о производителе (наименование и адрес). Покупать алкоголь с рук ведомство не рекомендует.

В свою очередь ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) обратили внимание россиян на продукты для новогодних блюд. Специалисты рекомендовали гражданам отказаться от колбасы, соленых огурцов и майонеза, которые используются для приготовления традиционного салата «Оливье».

Медики отметили, что колбаса содержат красители и огромное количество вредных трансжиров, что приводит к набору лишнего веса. Соленые огурцы опасны значительным количеством соли, которая задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Майонез ученые и вовсе считают «настоящей калорийной бомбой».

Диетологи советуют во время приготовления «Оливье» заменить колбасу отварным мясом, соленые огурцы свежими, а покупной майонез домашним или сметаной.

В целом же специалисты советуют россиянам поменьше есть жирной пищи, сократить количество потребляемого алкоголя и почаще проводить время на свежем воздухе.

Теги: Новый год
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