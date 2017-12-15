Компания «РЖД» провалила антитеррористическую проверку ФСБ
Госкомпания «Российские железные дороги» по итогам уходящего года провалила антитеррористические проверки на железнодорожных вокзалах. В ФСБ России сообщили, что смогли пронести на вокзалы сотни муляжей взрывных устройств и не встретили никаких препятствий
Госкомпания «Российские железные дороги» по итогам уходящего года провалила антитеррористические проверки на железнодорожных вокзалах. В ФСБ России сообщили, что смогли пронести на вокзалы сотни муляжей взрывных устройств и не встретили никаких препятствий.
За год сотрудники ФСБ 250 раз пытались пронести муляжи бомбы на вокзалы и станции. Охрана вокзалов смогла остановить «злоумышленников» лишь в 18% случаев.
В силовом ведомстве отметили, что на железнодорожных станциях в сельской местности ситуация с обеспечением безопасности обстоит наихудшим образом. Однако и в крупных городах охрана и сотрудники железнодорожных вокзалов не заметили пронесенной и подложенной на станциях «взрывчатки», сообщает Telegram-канал Mash.
В «РЖД» результаты проверки на вокзалах и станциях пока не прокомментировали.