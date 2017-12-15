Суд признал Алексея Улюкаева виновным и приговорил его к 8 годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 млн долларов. Суд постановил, что вина подсудимого полностью доказана
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 млн долларов. Суд постановил, что вина подсудимого полностью доказана.
Суд приговорил бывшего министра к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 130 млн рублей. Суд постановил взять Улюкаева под стражу в зале суда. С момента задержания экс-министр находился под домашним арестом.
Гособвинение просило суд назначить Алексею Улюкаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также назначить ему штраф в размере 500 млн рублей.
Ранее Алексей Улюкаев заявил, что 10-летний приговор для 62-летнего человека равен пожизненному сроку. Экс-министр своей вины не признал и обвинил Игоря Сечина в ложном доносе.
По версии суда, 14 ноября 2016 года Алексей Улюкаев, занимавший тогда должность главы Минэкономразвития, приехал в офис «Роснефти» и получил от Игоря Сечина взятку в виде денег. Улюкаев поместил деньги в багажник машины, откуда они и были изъяты сотрудниками ФСБ.
Перед этим Улюкаев якобы заявил Сечину, что в случае невыполнения заявленных им условий, он будет противодействовать сделке по покупке акций «Башнефти» «Роснефтью».