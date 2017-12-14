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14 декабря 17:13

Госдума отклонила сразу два законопроекта о сокращении новогодних каникул

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект КПРФ, который предполагает сокращение новогодних каникул. Также был отклонен аналогичный законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР

Фото: kogda-budet.com

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект КПРФ, который предполагает сокращение новогодних каникул. Также был отклонен аналогичный законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР. В «Единой России» заявили, что «традиционное» число праздничных новогодних дней «полностью отражает особенности страны».

Фракция КПРФ предлагает объявить нерабочими праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими днями. Одновременно с этим коммунисты предлагают сделать выходными днями 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (годовщина Октябрьской революции, бывшая в советские времена нерабочим днем). В итоге в году получилось бы на два выходных меньше.

В КПРФ объяснили свою инициативу просьбами избирателей, которые жалуются, что из-за длительных каникул в начале года они остаются без зарплаты. Кроме того, в стране итак насчитывается «6 млн хронических алкоголиков», «пьяная новогодняя неделя» только усугубляет ситуацию.

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение коллег альтернативный законопроект о замене новогодних каникул дополнительным оплачиваемым десятидневным отпуском. Депутат от либерал-демократов Ярослав Нилов отметил, что законопроект его партии в отличие от предложения коммунистов «не забирает праздничные дни и не политизирует их».

В профильном комитете Госдумы по труду и социальной политике заявили, что ранее установленное количество праздничных дней наиболее полно отражает особенности России и потребности ее граждан в отдыхе.

Теги: Новый год
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