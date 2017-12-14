Владимир Путин объяснил неявку Игоря Сечина в суд по делу Алексея Улюкаева
В ходе пресс-конференции Владимира Путина корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр рассказала президенту о существующих в России двух правовых реальностях
В ходе пресс-конференции Владимира Путина корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр рассказала президенту о существующих в России двух правовых реальностях.
В одной, репрессивная судебная машина возбуждает уголовные дела об экстремизме из-за репостов. В этой реальности сидит Олег Навальный, Кирилл Серебренников.
В другой реальности убит Борис Немцов, Андрей Турчак не допрошен по делу журналиста Олега Кашина, а Игорь Сечин не является на важнейший процесс. «Любого другого доставили бы принудительно в суд. Но Игорю Ивановичу это сходит с рук», - отметила журналист.
«О каком верховенстве права мы может говорить, если существую две правовые реальности?», - поинтересовалась Фельгенгауэр.
Президент не согласился с утверждением, что в России есть две правовые реальности. «Вы считаете необоснованным, а органы следствия считают обоснованным», - ответил глава государства.
Что касается Сечина и его неявки в суд по делу экс-главы Минэкономразвития, Путин ответил, что если в этом есть нарушение закона, то нужно разбираться. По мнению Путина, в данном случае закон нарушен не был, а следствие посчитало, что ранее данных им показаний достаточно. «Но не могу не согласится, что он мог бы и явиться в суд. Что в этом такого», - добавил президент.