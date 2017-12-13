В думском супермаркете депутатам устроили бесплатную дегустацию черной икры
В супермаркете, который работает в здании Государственной думы на Охотном ряду, появилась возможность продегустировать черную икру. Попробовать деликатес можно абсолютно бесплатно. Депутаты также могут купить черную икру по льготным ценам
Фото: Telegram-канал "Сливной бачок"
В супермаркете, который работает в здании Государственной думы на Охотном ряду, появилась возможность продегустировать черную икру. Попробовать деликатес можно абсолютно бесплатно.
Telegram-канал «Сливной бачок» сообщает, что черную икру в депутатском супермаркете предлагает продегустировать торговая компания, которая по договоренности с аппаратом Госдумы предоставляет парламентариям свою продукцию.
После бесплатной дегустации народные избранники могут приобрести икру по льготным ценам. Например, 50 граммов икры можно купить по цене 1860 рублей, а 100 граммов - по 3720 рублей.
Ранее сообщалось, что «Комбинат питания №4» Управление делами президента потратит почти 1,5 млн рублей на покупку черной и красной икры, а также крабов.