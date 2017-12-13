Управделами президента потратит 1,5 млн рублей на черную икру и крабов
«Комбинат питания № 4» Управделами президента разместил заявку на сайте госзакупок на поставку крабов, омулей, муксунов, 3 кг черной икры, 6,5 икры горбуши и т.д
Управление делами президента потратит почти 1,5 млн рублей на покупку рыбы, икры, крабов и других морепродуктов.
«Комбинат питания № 4» Управделами президента разместил заявку на сайте госзакупок на поставку крабов, омулей, муксунов, 3 кг черной икры, 6,5 икры горбуши и т.д.
Предположительно, деликатесы закупаются для новогоднего банкета в Кремле.
Закупки морепродуктов и рыбных деликатесов «Комбинат питания № 4» Управделами президента проводит примерно дважды в год. в 2016 году комбинат потратил на аналогичные нужды 2,5 млн рублей.