В Иркутской области жители поселков пожаловались на нехватку продуктов в магазинах
Жители Катангского района обратились к начальнику областной полиции с просьбой провести проверку в отношении чиновников районной администрации, которые допустили дефицит товаров первой необходимости в магазинах
В Иркутской области жители Катангского района обратились к начальнику областной полиции с просьбой провести проверку в отношении чиновников районной администрации, которые допустили дефицит товаров первой необходимости в магазинах в нескольких поселках.
В обращении жителей Катангского района говорится, что сейчас в местных магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макароны, растительное и сливочное масло, овощи, фрукты, молочка. Местные жители вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к ним авиатранспортом, однако необходимых продуктов все равно не хватает.
Завозом продуктов занимаются предприниматели, которые получают субсидии из бюджета на возмещение части транспортных расходов. В администрации заявляют, что продукты завозят в срок и в полном объеме, а их нехватка вызвана возросшим спросом населения ввиду искусственно вызванного ажиотажа, сообщает «Байкал-Инфо».
Жители района уверяют, что они продуктами не запасаются и не создают ажиотаж. Кроме того, они обвиняют власти в отсутствии контроля за бизнесменами, а в итоге те продавали продукты по завышенным ценам.
«А в результате всего этого и случился самый настоящий голод в нашем селе», - говорится в письме жителей района на имя начальника ГУ МВД по Иркутской области.