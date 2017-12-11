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11 декабря 14:54

Платить пособие на первенца в случае рождения двойни будут только одному ребенку

Инициатива президента Владимира Путина предполагает выплату каждый месяц по 10 тысяч рублей на первого ребенка в семье. Выплаты на первенца будут осуществляться до того, пока ребенку не исполнится 1,5 года

Фото: bhnews.ru

Глава Министерства труда России Максим Топилин пояснил процесс получения пособия на первого ребенка в семье, о котором ранее сообщил президент Владимир Путин. По словам министра, в случае рождения двойни или тройни пособие будет выплачиваться только на одного ребенка, который появился на свет первым.

«По двойне и по тройне - как мы понимаем, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает на первого ребенка, второй - на второго», - сообщил глава Минтруда.

Инициатива президента Владимира Путина предполагает выплату каждый месяц по 10 тысяч рублей на первого ребенка в семье. Выплаты на первенца будут осуществляться до того, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Выплаты на второго ребенка будут выделяться также в течение полутора лет, но уже из суммы материнского капитала. Размер выплат будет равен величине прожиточного минимума для детей в регионе.

Получить обе выплаты смогут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе, сообщает «Медуза».

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