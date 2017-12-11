В Ингушетии молодоженов обязали перед свадьбой обследоваться на ВИЧ
В республике Ингушетия молодоженов обяжут получать справки о наличии или отсутствии у них ВИЧ-инфекции. Соответствующее решение было принято Министерством здравоохранения республики
В республике Ингушетия молодоженов обяжут получать справки о наличии или отсутствии у них ВИЧ-инфекции. Соответствующее решение было принято Министерством здравоохранения республики.
В Минздраве отметили, что любой гражданин может попросить своего партнера перед вступлением в брак провериться на ВИЧ. «Ничего плохого в этом нет, каждый относится с понимаем, тем более если он не болен, то ему бояться нечего», - заявила глава ведомства Марем Арпаханова, слова которой приводит ТАСС.
Инициатива об обязательном обследовании на ВИЧ-инфекцию перед вступлением в брак принадлежит духовенству Ингушетии. Без справки молодожены не смогут получить благословение муллы на заключение брака.