Московским таксистам рекомендовали выучить английский язык к ЧМ-2018
Московские власти рекомендовали городским таксистам выучить английский язык к чемпионату мира по футболу, который стартует в июне 2018 года. По словам чиновников, в столицу приедет много иностранных гостей, которым надо каким-то образом изъясняться с водителями
Московские власти рекомендовали городским таксистам выучить английский язык к чемпионату мира по футболу, который стартует в июне 2018 года. По словам чиновников, в столицу приедет много иностранных гостей, которым надо каким-то образом изъясняться с водителями.
Мэрия Москвы накануне ЧМ-2018 разработала для водителей такси новые требования, согласно которым они должны погасить неоплаченные штрафы, оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
Помимо этого водителям такси рекомендовано выучить стандартные фразы на английском языке. Таксисты должны как минимум понимать, куда везти иностранных граждан, а также уметь рассказать им о стоимости перевозки и времени поездки, сообщает Znak.com.
«Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок», - заявили в транспортном департаменте.
Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что главная цель - исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами.
Таксомоторным компаниям также рекомендовано принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).