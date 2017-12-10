Меню
Общество
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Общество
10 декабря 13:28

Источником неприятного запаха в Москве назвали мусорные свалки

Жители Москвы уже несколько дней в социальных сетях жалуются на запах «гнили и тухлятины». Особенно сильно неприятных запах чувствуется в центральных районах города и на юго-востоке. Предположительно, источником запаха являются мусорные свалки

Жители Москвы уже несколько дней в социальных сетях жалуются на запах «гнили и тухлятины». Особенно сильно неприятных запах чувствуется в центральных районах города и на юго-востоке. Предположительно, источником запаха являются мусорные свалки. В ближайшие дни совместная комиссия МЧС, Мосэкомониторинга и Росприроднадзора представит результаты анализа проб воздуха.

Москвичи стали жаловаться на неприятный запах еще в минувшую пятницу, 8 декабря. Наиболее сильный запах «гнили» и «тухлой капусты», по словам горожан,  ощущался в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах столицы.

В Росприроднадзоре считают, что источником неприятного запаха являются мусорные полигоны «Печатники» в Москве и «Кучино» в подмосковной Балашихе.

«Вероятность сохраняется, что это «Кучино». В Печатниках свалка проверялась. Она в настоящий момент рекультивируется, и есть опасения, что это пошло оттуда. Запах кислой капусты - это меркаптановая группа, это запах гниения отходов», - сообщили РБК в Росприроднадзоре.

Сейчас специалисты ведомства берут пробы в «Печатниках», «Кучино», а также на мусоросжигательных заводах №3 и №4, на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях ОАО «Мосводоканал», а также на АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Измерения проводятся по компонентам: сероводород, меркаптаны, метан, аммиак.

Власти Балашихи в свою очередь сообщили, что рассеивание запахов в районе мусорного полигона «Кучино» было направлено от Москвы, поэтому он «никак не мог повлиять на загрязнение атмосферного воздуха в столице».

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что запах мог появиться после рекультивационных работ на полигоне Некрасовка.

Выяснением причин неприятного запаха сейчас занимаются специалисты МЧС, Мосэкомониторинга и Росприроднадзора. Они представят результаты анализа проб воздуха в ближайшее время.

Материалы по теме
Источником выброса рутения-106 на Урале назвали сгоревший космический спутник
Главу Серпуховского района Подмосковья объявили в розыск из-за конфликта на мусорном полигоне
«Ашан» по просьбе Greenpeace откажется от бесплатных пластиковых пакетов
Сейчас на главной
Горячие новости
Нет повода для беспокойства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет проводить проверку цен на продукты в российских магазинах, хотя граждане массово жалуются на «новогоднюю инфляцию». В ФАС заявили, что получают сигналы о завышении цен на продукты, но проверять действия продавцов не будут
Горячие новости
В списке обладателей «золотых виз» Мальты нашли полных тезок российских депутатов
Антикоррупционная организация Transparency International обнаружила в списке обладателей так называемой «золотой визы» (Golden Visa) острова Мальта граждан России, которые являются полными тезками нескольких подмосковных депутатов и топ-менеджеров госкомпаний
Горячие новости
На одни и те же грабли
Подконтрольная Минобороны компания «Военторг» заключила контракт на поставку новогодних подарков с Барышским мясокомбинатом. Чиновников от подписания договора не остановил тот факт, что руководитель комбината является фигурантом дела о мошенничестве
Горячие новости
Источником выброса рутения-106 на Урале назвали сгоревший космический спутник
Межведомственная комиссия установила источник выброса рутения-106. По данным экспертов, выброс радиоактивного вещества произошел из-за сгоревшего в атмосфере спутника
Горячие новости
СМИ назвали имя ключевого фигуранта дела о сбитом на Донбассе «Боинге»
Главный инспектор Центрального военного округа России является ключевым фигурантом дела о сбитом в Донецкой области малазийском «Боинге». Имя фигуранта назвали издания The Insider и Bellingcat
Горячие новости
Правительство разрешило 126 компаниям засекречивать закупки из-за санкций
Правительство сформировало список из 126 компаний, закупки которых будут засекречены из-за антироссийских санкций. С 15 декабря торги этих компаний будут проходить на закрытых торговых площадках
Горячие новости
Telegram пожаловался в Верховный суд на ФСБ
Администрация мессенджера Telegram обратилась в Верховный суд РФ с иском, в котором просит признать недействующим приказ ФСБ России о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей
Горячие новости
Минэкономразвития подготовило план по ужесточению техосмотра автомобилей
В частности, в Минэкономразвития планируют ужесточить правила работы операторов технического осмотра, чтобы пресечь продажи диагностических карт без проведенной проверки транспортного средства
Горячие новости
Экс-акционеров ЮКОСа обвинили в подкупе свидетелей
Бывшего советника президента России Андрея Илларионов обвинили в получении «секретного пожертвования» от экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС в обмен на выгодные им показания в Гаагском арбитражном суде
Горячие новости
Добро пожаловать в «гетто»
Аналитики компании «Инком-Недвижимость» определили несколько самых бюджетных по цене вторичного жилья окраинных районов старой Москвы и определили целевые группы покупателей недвижимости в этих районах
Горячие новости
Олимпиада за свой счет
Президент Владимир Путин разрешил российским спортсменам выступать на зимних олимпийских играх в Пхеньчхане под нейтральным флагом, однако у атлетов могут возникнуть проблемы с финансированием поездки на соревнования
Авторская колонка
Спустить флаги. И играть
Мне больно и стыдно. За страну, не сумевшую за два года честно разобраться в самой себе и защитить своих спортсменов. За Международный олимпийский комитет, который решил применить принцип коллективной ответственности, смешав в одну кучу чистых и нечистых. За наших и не наших политиков ...
Мозговой Владимир
Горячие новости
Уйти или не уйти? Вот в чем вопрос
Вице-премьер правительства по вопросам спорта Виталий Мутко, которому МОК пожизненно запретил посещать Олимпиады, в ответ на призывы уйти в отставку заверил, что готов покинуть занимаемый пост «в любой момент»
Горячие новости
Алексей Улюкаев в последнем слове заявил, что «история его оправдает»
Улюкаев начал свое выступление с того, что выразил сожаление об отсутствии очной ставки с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который не явился в суд для дачи показаний, хотя является ключевым свидетелем по делу
Горячие новости
Россия ответит на отстранение от Олимпиады санкциями
Российские власти могут ввести персональные санкции в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ответ на отстранение страны от участия в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане. С таким предложением выступили члены Совета Федерации
Горячие новости
Путин дал команду «Поехали!»
Президент Владимир Путин дал добро на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом. Глава государства заявил, что никакой блокады Игр-2018 не будет и российские спортсмены должны достойно выступить
Горячие новости
Владимир Путин официально объявил о своем участии в президентских выборах
Президент России Владимир Путин официально подтвердил информацию о своем участии в выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ
Горячие новости
«Принимаем законы, чтобы обобрать наших граждан»
Депутаты Госдумы в среду, 6 декабря, приняли в первом чтении резонансный законопроект о передаче московским властям полномочий по администрированию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер