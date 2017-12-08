Источником выброса рутения-106 на Урале назвали сгоревший космический спутник
Межведомственная комиссия установила источник выброса рутения-106. По данным экспертов, выброс радиоактивного вещества произошел из-за сгоревшего в атмосфере спутника
Межведомственная комиссия установила источник выброса рутения-106 на Южном Урале. По данным экспертов, выброс радиоактивного вещества произошел из-за сгоревшего в атмосфере спутника.
В материалах проверки говорится, что источником выброса рутения-106 могло стать сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью, сообщает ТАСС.
По версии экологической организации Greenpeace, источником выброса могло быть предприятие «Маяк» в Челябинской области, которое входит в корпорацию «Росатом». Экологи обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку на «Маяке». На самом предприятии опровергли информацию о причастности к выбросу рутения-2016.
Комиссия инициировала поверку предприятия, однако в контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяка», рутения-106 не нашли.
Напомним, что первоначально российские власти вообще не подтверждали информацию о выбросе рутения-106 в Челябинской области. Превышение концентрации радиоактивного вещества зафиксировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Позднее в Росгидромете признали, что выброс рутения-106 действительно был, однако назвали концентрацию вещества неопасной.