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08 декабря 08:13

Telegram пожаловался в Верховный суд на приказ ФСБ о предоставлении ключей дешифрации

Администрация мессенджера Telegram обратилась в Верховный суд РФ с иском, в котором просит признать недействующим приказ ФСБ России о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей

Администрация мессенджера Telegram обратилась в Верховный суд РФ с иском, в котором просит признать недействующим приказ ФСБ России о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, отметил, что приказ дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, однако по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

Порядок передачи ключей для дешифрации должно определять правительство, а не ФСБ. Юрист также указывает на то, что оспариваемый приказ был принят до вступления в силу поправок из «пакета Яровой», который обязывает хранить операторов связи и провайдеров данные о звонках и электронной переписке граждан, а также предоставлять данные для декодирования сообщений.

Напомним, приказ ФСБ о порядке передачи ключей шифрования был принят 19 июля 2016 года.

Мессенджер Telegram зарегистрировался в качестве распространителя информации летом 2017 года после угроз блокировки со стороны Роскомнадзора. Затем ФСБ потребовала у мессенджера ключи для дешифрации сообщений.

В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования ФСБ.

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