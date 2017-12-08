Минэкономразвития подготовило план по ужесточению техосмотра автомобилей
В частности, в Минэкономразвития планируют ужесточить правила работы операторов технического осмотра, чтобы пресечь продажи диагностических карт без проведенной проверки транспортного средства
Минэкономразвития подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают прохождение техосмотра автомобилей.
В частности, в Минэкономразвития планируют ужесточить правила работы операторов технического осмотра, чтобы пресечь продажи диагностических карт без проведенной проверки транспортного средства. Также в рамках реформы вернется штраф за непройденный техосмотр. Размер штрафа составит 800 рублей.
Ведомство предлагает введение фото- и видеофиксации процедуры прохождения техосмотра по новым нормам, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору, сообщает «КоммерсантЪ».
За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД предусматривается уголовное наказание.
В Минэкономразвития заявили, что поправки были согласованы со всеми ведомствами. В декабре законопроект о внесении поправок в КоАП будет внесен в правительство.
В июне руководство МВД России выступило с предложением усилить контроль за проведением технического осмотра. В ведомстве свою инициативу объяснили тем, что за последнее время выросло число ДТП с участием технически неисправных автомобилей.