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07 декабря 12:46

Алексей Улюкаев в последнем слове заявил, что «история его оправдает»

Алексей Улюкаев начал свое выступление с того, что выразил сожаление об отсутствии очной ставки с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Последний, напомним, вообще не явился в суд для дачи показаний, хотя является ключевым свидетелем по делу

Фото: m.ura.news

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки и главы «Роснефти», выступил с последним словом в Замоскворецком суде.

Алексей Улюкаев начал свое выступление с того, что выразил сожаление об отсутствии очной ставки с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Последний, напомним, вообще не явился в суд для дачи показаний, хотя является ключевым свидетелем по делу.

В своем последнем слове подсудимый заявил, что ни одно свидетельство не содержит никаких доказательств в вымогательстве им взятки, а сам судебный процесс был странным. «Мнимый свидетель, он растворился где-то между Ханты-Мансийском и Римом, как поручик Киже», - сказал Улюкаев об уклонении Сечина от дачи показаний со ссылкой на командировки и высокую занятость.

«Хочу здесь сделать заявление, что я признаю себя виновным. Виновным, конечно, не в том, о чем говорят гособвинители. Я виновен в другом. Я виновен в том, что шел на компромиссы, крутился в каком-то бессмысленном хороводе, пытался выстраивать отношения, лицемерить. Оказавшись здесь, я понял, как тяжело живут люди. Простите меня, люди. Я виноват перед вами. Я многое передумал за этот год. Остаток жизни я проведу в отстаивании интересов людей», - заявил Алексей Улюкаев.

В заключении подсудимый назвал уголовное дело против себя «абсурдным» и процитировал Кастро, что «история его оправдает».

После выступления Алексея Улюкаева судья удалился для принятия решения по делу. Приговор бывшему министру будет вынесен 15 декабря 2017 года. Ранее гособвинение попросило для экс-министра 10 лет лишения свободы в колонии строго режима, штрафа в размере 500 млн рублей, лишения всех наград, а также запрета на замещение государственных должностей сроком на 10 лет.

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