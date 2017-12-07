Совет Федерации предложил ввести санкции против руководства WADA
Российские власти могут ввести персональные санкции в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ответ на отстранение страны от участия в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане. С таким предложением выступили члены Совета Федерации
Российские власти могут ввести персональные санкции в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ответ на отстранение страны от участия в зимней Олимпиаде в Пхеньчхане. С таким предложением выступили члены Совета Федерации.
Вопрос о введении санкций в отношении ряда должностных лиц WADA, которые обвиняли российских спортсменов в махинациях с запрещенными препаратами, сенаторы обсудят 12 декабря.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов в беседе с «Известиями» подтвердил информацию о возможном введении ответных мер в отношении WADA. Сенатор отметил, что большинство членов WADA - это страны НАТО, которые системно «дискредитируют образ Москвы на международной арене».
«Вчера от их действий пострадали наши дипломаты и СМИ-иноагенты, а сегодня - олимпийцы. Все это разные площадки, которые используются странами НАТО для того, чтобы отбросить Россию назад», - заявил Андрей Климов.
В санкционный список в первую очередь могут попасть члены WADA Денис Освальд и Ричард Макларен. На основании доклада комиссии Макларена в 2016 году от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро были отстранены российское легкоатлеты и тяжелоатлеты, а также полностью отстранена паралимпийская сборная. На основании доклада комиссии Освальда было принято решение об отстранении сборной России от Игр в Южной Корее.
Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России и отстранил сборную от участия в Играх-2018. Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде в Пхеньчхане под нейтральным флагом, однако допуск получат только «чистые» спортсмены.
Решение об отстранении России было принято на основании доклада комиссии WADA под руководством Дениса Освальда, который обвинил российских атлетов в махинациях с допингом на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.