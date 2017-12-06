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06 декабря 14:52

Инспекторов ГИБДД обяжут благодарить водителей после проверки документов

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обязал инспекторов благодарить автомобилистов, которые были ими остановлены на дороге. Он отметил, что проверки отнимают время у водителя, поэтому его нужно благодарить за содействие

Фото: selskajanov.ru

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обязал инспекторов благодарить автомобилистов, которые были ими остановлены на дороге. Полицейский начальник отметил, что проверки отнимают время у водителя, поэтому его нужно благодарить за содействие.

«Конечно же, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал Госавтоинспекции и предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его», – заявил глава ГИБДД России, слова которого приводит «Интерфакс».

Михаил Черников отметил, что каждая остановка автомобиля и проверка документов отнимает драгоценное время у водителя.

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