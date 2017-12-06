Следователь по делу о смертельном ДТП утаил от суда видео
Через два с половиной года после аварии дело о ДТП с участием федерального судьи дошло до суда с многочисленными нарушениями со стороны следствия
Представьте себе, что узнаете о ДТП с участием федерального судьи и с гибелью двух пешеходов. Разумеется, первое, что приходит в голову обывателю: «Судья – убийца». Справедливости ради надо сказать, что этот стереотип возник не на пустом месте. Судьи приучили нас к своим безобразиям на дорогах. И реакция обывателя на дорожные инциденты с участием судей столь же предсказуема, сколь и объяснима. Но вот когда следователи начинает разбирать инциденты, руководствуясь обывательскими шаблонами, становится жутко.
ДТП с участием федерального судьи Татьяны Рыжих, произошедшее 28 апреля 2015 года на окраине Волгограда и приведшее к гибели двух пешеходов, стало исключением, которое не претендует на то, чтобы отменить правило о бесчинствах «номенклатуры» дорогах. Просто здесь все произошло не так как обычно. Тот самый случай, когда судья не была пьяна, не превышала скорость, не нарушала вообще никаких правил. Пешеходы сами фактически бросились под колеса автомобиля… но не того, которым управляла судья.
Было темно, и произошло все настолько быстро, что цельную картину случившегося никто из участников и очевидцев ДТП описать не может. Никто толком ничего и не видел. Это сейчас, по прошествии двух с лишним лет, благодаря трасологическим, автотехническим и судебно-медицинским экспертизам можно реконструировать последовательность событий в те роковые минуты. Двое мужчин перебегали оживленную и плохо освещенную магистраль и были сбиты ехавшим в левом ряду по направлению из центра автомобилем ВАЗ 2114, за рулем которого, по версии следствия, находилась Галина Шмелева. Об этом, в частности, свидетельствуют повреждение бампера и, соответственно, переломы голени на уровне бампера ВАЗа.
От удара тела, очевидно, отлетели на встречную полосу и сбоку ударились о ехавшую в противоположном направлении Kia Татьяны Рыжих. На это, в частности, указывает глубокая вмятина на левом крыле и сломанное левое зеркало Kia при нетронутом переде. И в довершение всего по телам сбитых пешеходов поочередно проехали грузовик ISUZU Вадима Зотова, а за ним Chevrolet Aveo Павла Лисютина. Это зафиксировали эксперты, хотя и без экспертиз видны четкие отпечатки рисунков шин обоих автомобилей на телах погибших. В распоряжении редакции есть фотографии тел и колес, участвовавших в наезде автомобилей, которые мы по понятным причинам не публикуем.
Тогда же, по горячим следам, никто из водителей не мог с уверенностью сказать, чей автомобиль первым столкнулся с жертвами аварии. В своих показаниях все говорили примерно одно и то же, мол, ехал в своем ряду, почувствовал или услышал удар чего-то о машину. Ни один из участников и очевидцев событий не показал на водителя автомобиля Kia как на виновника аварии. Впрочем, после того как выяснилось, что один из водителей – судья, картина стремительно стала меняться. На следующий после аварии день материалы проверки были изъяты у полиции прокуратурой Волгоградской области и переданы для проверки в Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.
Прокуратура и вслед за ней и органы следствия, руководствуясь то ли теми самыми упомянутыми обывательскими представлениями, то ли какими-то иными мотивами, поспешили обвинить в случившемся судью. Первый заместитель прокурора Волгоградской области Александр Руднев установил (из материалов дела не ясно, на каком основании) что виновной в ДТП должна быть г-жа Рыжих. За ним и следователь СУ СК России по Волгоградской области Александр Гончаров подготовил рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях г-жи Рыжих. Водителей Шмелева, Зотова и Лисютина следователь решил объявить даже не участниками ДТП, а (!) очевидцами.
Рыжих сразу же взяли в разработку, не урегулировав формальности с ее судейским иммунитетом, в частности, не заручившись требующимся по закону согласием тройки судей областного суда. И началось…
Патологоанатомы в своих отчетах не указали некоторые повреждения, полученные погибшими, умолчали о том, что по телам уже сбитых людей проехали два автомобиля. Материалы для экспертизы следователь передавал дозировано. В результате и экспертизу получил, мягко говоря, странную. Ее смысл сводится к тому, что понять, какие именно повреждения нанесла каждая из машин (напомним, что о некоторых увечьях эксперты и не знали) экспертиза установить не может, но смертельными назвали повреждения, нанесенные Kia. О непрофессионализме волгоградских экспертов уже высказались лучшие российские специалисты.
Однако такая подогнанная под интересы следствия судебно-медицинская экспертиза, по крайней мере, до поры до времени не вынуждала фантазировать других участников или, как их квалифицировал следователь, очевидцев ДТП. «Прозрение» снизошло на них после того, как независимые эксперты один за другим стали вскрывать роль каждого из водителей в гибели людей. Когда каждый из них почувствовал, что является не просто «очевидцем» а лицом, причастным, пусть и невольно, к гибели людей, всем им захотелось показать пальцем на кого-то другого. Проще всего оказалось указать в сторону, подсказанную следователем.
Перед нами видео с одного из регистраторов, на котором зафиксировано, как едут участвовавшие в ДТП автомобили за считанные минуты, даже секунды до трагедии и последствия случившегося. По ним, например, можно с высокой точностью определить скорость каждого из автомобилей. Чисто умозрительно, кажется, что Chevrolet несется со значительным превышением скорости, налетает на тела, дважды подскакивает. Если лежавшие на дороге мужчины до наезда Chevrolet и были еще живы, что нам доподлинно неизвестно, то после такого столкновения шансов на чудо остаться не могло. Но следователь сначала делает так, что Chevrolet будто вообще нет в деле. Затем все-таки появляется упоминание о том, что Chevrolet совершило наезд только на одно из тел. Можно предположить, что за такое лояльное отношение водитель будет благодарен следователю. Тем более, когда следователь отказывается назначать исследование – видеотехническую экспертизу, на том основании, что видео, по непонятной причине, не имеет отношения к делу.
Кроме того, видео дает полное представление о картине ДТП, о том, как повели себя водитель, очевидно, сбившего пешеходов ВАЗ 2114 Галина Шмелева и якобы пассажир, ее муж Сергей Шмелев. Становится очевидным, что картина на видео расходится с показаниями, данным ими следователю.
Прежде всего, они должны были выставить на дороге аварийный знак, вызвать полицию и скорую и предпринять меры для оказания помощи потерпевшим. Знак выставлен не был, из-за чего и произошел наезд на тела мужчин следующего автомобиля. Полицию и скорую вызвал вообще через 20 минут проезжающий мимо водитель, (согласно материалам дела). Попытки оказать потерпевшим помощь никто не предпринимал. Зато, по свидетельствам одного из водителей, до приезда полиции супруги Шмелевы прятали улики – демонтировали видеорегистратор из собственного автомобиля. На нем, очевидно, был записан момент столкновения ВАЗа с погибшими.
Примечательно, что следователь не только не заинтересовался видеоматериалами, но и вообще «подвесил» дело. Из-за бездействия следователя дело затянулось на долгие два года, и Татьяна Рыжих вынуждена была обратиться в гражданский суд с иском о возмещении ущерба за поврежденный автомобиль. Ответчиком по иску выступала страховая компания водителя ВАЗа г-жи Шмелевой, которая согласно проведенным независимым экспертизам была виновником аварии. Надо сказать, начатый процесс по гражданскому иску моментально вывел из спячки следователя Александра Гончарова. При этом он отказался предоставить суду целый ряд документов, в том числе видео с регистратора. После допроса независимых экспертов в судебном заседании по гражданскому делу, всем и так стало очевидно, что версии о виновности г-жи Рыжих, не соответствует действительности как с логической точки зрения, так и с технической и противоречит элементарным законам физики.
Зато когда в ходе гражданского процесса все отчетливее стала вырисовываться вина водителя ВАЗа, интересы г-жи Шмелевой начал представлять их родственник, защитник Иван Рощин. И рассказал много любопытного. Например, сообщил, что вопреки утверждениям следствия, Татьяна Рыжих не могла предотвратить наезд на пешеходов, а в произошедшем ДТП виноваты сами пешеходы, которые в момент аварии, как поведала ему подзащитная Шмелева, перебегали дорогу. Кроме того, господин Рощин не без гордости объявил, что именно он договорился со страховой компанией, в которой был застрахован ВАЗ 2114, чтобы та ходатайствовала о приостановлении рассмотрения иска в суде. В итоге разбирательство приостановили. Наконец, предложил размен – показания мужа Шмелевой о невиновности Рыжих, в обмен на отказ от иска.
Но вскоре, наверное, посчитав, что сделки не будет, супруги Шмелевы решили дать следователю дополнительные показания, о чём обратились с заявлениями.
Оказалось, что через 2,5 года после аварии они вспомнили, будто бы автомобиль Kia выехал на сплошную линию дорожной разметки и совершил наезд на пешеходов передней левой частью автомобиля. Несмотря на то, что это не соответствовало характеру повреждений автомобиля и результатам независимых экспертиз, следователь с радостью принял очередную порцию показаний, противоречащую тому, что г-да Шмелевы говорили ранее.
Таким образом, вызывающее массу вопросов уголовное дело и через два года после катастрофы продолжает обрастать новыми скандальными деталями. Причем все они вписываются в общую тенденцию: видео с места аварии и законы физики мешают выстраивать обвинительную линию и игнорируются следователем, зато показания участников аварии многократно переписываются и с каждой новой редакцией все органичнее вписываются в версию следствия.