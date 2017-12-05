Пассажиров задержанных 4 декабря рейсов лишили шансов на компенсации
Российские пассажиры в социальных сетях вторые сутки активно обсуждают массовые задержки и отмены рейсов в московских аэропортах во время снегопада. По разным данным, 4 декабря было задержано и отменено от 300 до 400 рейсов
Российские пассажиры в социальных сетях вторые сутки активно обсуждают массовые задержки и отмены рейсов в московских аэропортах во время снегопада. По разным данным, 4 декабря было задержано и отменено от 300 до 400 рейсов. Причем большая часть отмен и задержек пришлась на авиакомпанию «Аэрофлот». Перевозчик в свою очередь объяснил создание неудобств пассажирам «инфраструктурными особенностями» аэропорта «Шереметьево».
Пассажиры «Аэрофлота» сообщили, что им пришлось по несколько часов ждать вылета, причем некоторых из них держали прямо в самолетах. Людей не выпускали обратно в терминал аэропорта под предлогом, что самолет ожидает решения от диспетчеров и «вот-вот вылетит». Однако ожидать вылета приходилось по 6-7 часов.
Экс-глава РИА Новости Светлана Миронюк, которая оказалась в числе застрявших в «Шереметьево» пассажиров, рассказала, что их рейс в Берлин вылетел только через 7 часов. Все это время пассажиры находились в самолете. На все вопросы и возмущения граждан члены экипажа заявляли, что лайнер ждет очереди на вылет. По словам пассажиров, самолет находился на стоянке с выключенными двигателями и выключенными огнями и, судя по всему, к вылету совсем не готовился.
Несколько человек потребовали выпустить их из самолета, на что получили отказ. Только после зачитывания вслух прав пассажиров и угроз обратиться в транспортную прокуратуру возмущенных граждан высадили и отправили в терминал.
По словам Светланы Миронюк, сотрудники «Аэрофлота» решили «запихнуть» пассажиров в самолеты, чтобы не выполнять требования закона об обеспечении граждан питанием и гостиницами в случае задержки более чем на 4 часа. Задержки рейсов пассажиры связали с вылетами федеральных и частных бортов после проведения церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу-2018.
В «Аэрофлоте» проблемы с вылетами объяснили ограничениями со стороны аэропорта «Шереметьево». Представитель перевозчика сообщил «Коммерсанту», что командиры воздушных судов «постоянно ожидали от диспетчеров Шереметьево разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей, руление». Разрешение на запуск могли дать в любую минуту или через час, поэтому пассажиров не высаживали, объяснили сотрудники авиакомпании.
В «Шереметьево» заверили, что самолеты вылетали «в установленном порядке без приоритетов для участников жеребьевки». Представитель ФГУП по ОрВД (Госкорпорация по организации воздушного движения) заявил, что сотрудники аэропортов работали исходя «из конкретной воздушной обстановки, состояния взлетно-посадочных полос».
Юристы в свою очередь отмечают, что пассажиры не смогут добиться от «Аэрофлота» существенных компенсаций за задержку рейсов, так как авиакомпания может сослаться на неблагоприятные погодные условия, а это уже аргумент в пользу перевозчика, а не пассажира.