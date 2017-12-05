Жители Сибири чаще других россиян страдают депрессиями
Жителей регионов Сибирского федерального округа признали самыми депрессивными среди остальных россиян. В Сибири на 100 тысяч человек приходится в среднем 96,6 случаев заболевания депрессией
Жителей регионов Сибирского федерального округа признали самыми депрессивными среди остальных россиян. В Сибири на 100 тысяч человек приходится в среднем 96,6 случаев заболевания депрессией. Такие данные приводит Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.
На втором месте по числу заболеваний депрессией оказался Центральный федеральный округ (87,1 случай), а на третьем – Южный ФО (73,1 случай).
Реже всего заболевания депрессией регистрируются в регионах Северного Кавказа. Там этот показатель составляет 34,9 случаев на 100 тысяч человек. В остальных федеральных округах депрессии подвержены меньше, чем в среднем по России.
Эксперты отмечают, что за 2012-2016 годы россияне стали меньше страдать депрессией на 8,5% (с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек).
По данным психиатров, в Сибири на сегодняшний день наблюдается самая высокая частота суицидов. «Там могут оказывать недостаточную медпомощь, или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», - сообщил в интервью RT глава отдела клинической и профилактической суидологии центра Борис Положий.
Психиатры призвали россиян с признаками депрессии незамедлительно обращаться к специалистам, так как девять из десяти неизлеченных депрессий могут закончиться суицидом.