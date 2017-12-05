Алексей Улюкаев попросил привлечь Игоря Сечина к ответственности за ложный донос
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у руководства «Роснефти», попросил Следственный комитет инициировать проверку в отношении главы госкомпании Игоря Сечина
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у руководства «Роснефти», попросил Следственный комитет инициировать проверку в отношении главы госкомпании Игоря Сечина на предмет заведомо ложного доноса. Свою просьбу г-н Улюкаев озвучил в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы.
Алексей Улюкаев обвиняет Игоря Сечина и бывшего главу службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова в заведомо ложном доносе и провокации взятки. Мотивом экс-министр назвал приватизацию «Роснефти».
«Согласно распоряжению правительства РФ, которое было подписано незадолго до моего ареста, инвесторы должны были заплатить за 19,5%-й пакет акций «Роснефти» 710 млрд рублей. Однако после моего ареста была заплачена совсем другая сума - 692 млрд рублей. Видимо, было введено в заблуждение руководство правительства. Разница в 18,5 млрд рублей. Это четверть всех расходов на культуру в Российской Федерации», - заявил Алексей Улюкаев, слова которого приводит «Новая газета».
Бывший министр рассказал, что операцию по его задержанию «провокаторы» хотели изначально провести 2 ноября, но в связи с командировками экс-министра план осуществили только 14 ноября.
«Провокаторам надо было очень торопиться, у них была последняя возможность, чтобы отсечь возможность объективного доклада президенту по этой сделке. Организаторы резонно хотели устранить меня как критика. Но почему главный организатор этой провокации так и не пришел в суд (Игорь Сечин)? Потому что ощущает ложность своих показаний. Ему просто нечего сказать», - заявил Улюкаев.
Отметим, что обвинение в адрес Алексея Улюкаева строится только на показаниях Игоря Сечина и Олега Феоктистова. Игорь Сечин, будучи ключевым свидетелем по делу, в суд для дачи показаний так и не явился. В ранее данных показаниях глава «Роснефти» заявил, что Алексей Улюкаев во время саммита в Гоа попросил у него 2 млн долларов за положительное заключение по сделке на покупку госкомпанией акций «Башнефти».
14 ноября Игорь Сечина пригласил Алексея Улюкаева в офис «Роснефти», а во время непродолжительной встречи передал ему портфель, в котором оказались обработанные спецраствором деньги. Бывший министр в суде заявил, что Сечин ранее неоднократно дарил ему подарки и в этот раз обещал ему редкое вино. По словам подсудимого, он думал, что в портфеле находится то самое вино.
Во время прения сторон 4 декабря гособвинитель назвал вину Алексея Улюкаева в вымогательстве взятки полностью доказанной и попросил суд приговорить экс-министра к 10 годам колонии строгого режима, а также выплате штрафа в размере 500 млн рублей.