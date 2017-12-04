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04 декабря 21:38
Познер Владимир

Советский и российский тележурналист, телеведущий, первый президент Академии российского телевидения

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О том, как правильно Родину любить

Я с некоторым удивлением узнал, что в Государственной думе разработан законопроект о «патриотическом воспитании». Он находится в открытом доступе, я ознакомился с ним и удивился еще больше. А потом прочитал интервью с одним из его инициаторов, ну и совсем растерялся от удивления.

Например, этот инициатор говорит о том, что в советское время, когда пожилой человек входил в троллейбус, ему уступали место. Это имеет отношение к патриотизму? По-моему это имеет отношение к тому, как тебя воспитали мама с папой. А еще я подумал, что, по-видимому, этот депутат и я пользовались в советское время совершенно разными троллейбусами. Те, которыми пользовался я, во-первых, они ходили не очень часто, во-вторых, были набит так, что о том, чтобы уступать место, не было и речи, все были как «сельдь в бочке».

Еще он говорит, что в советское время все мечтали служить в вооруженных силах и что просто не было отбоя в военкоматах от желающих стать защитниками Родины. Видимо, мы не только пользовались разными троллейбусами, но и жили в разных странах, я думаю. Потому что в той, где жил я, в основном все делали все, чтобы не служить, особенно учитывая всеобщую дедовщину.

Ну да ладно, у меня есть гораздо более интересный вопрос. Неужели мы так не любим свою Родину, что нужен закон о патриотическом воспитании? А ведь что такое патриотизм? Все-таки, наверное, это любовь к своей стране, к стране в которой ты родился. Это похоже на любовь к маме. Разве этому надо учить, разве это не естественная штука?

Вот был такой Самуэл Джонсон, очень известный английский писатель, эссеист, критик, философ и много еще чего, он жил в восемнадцатом веке. Ему принадлежат знаменитые слова о том, что «Патриотизм есть последнее прибежище подлеца». Но не стоит думать, что Джонсон не любил свою родную Англию, он имел в виду тех, кто «заворачивается» в цвета национального флага и кричит всякие лозунги, когда больше нечем оперировать, когда нет никаких других доводов. То есть такой фальшивый что ли патриотизм.

И вот у меня лично есть опасения, что как только патриотизм будет введен в рамки какого-то закона, какого-то официоза, как только будут установлены какие-то правила патриотизма, вот в тот самый час он и станет – формальным, чтоб не сказать фальшивым.

Ну, это, правда, лично мои сомнения, возможно, вы считаете, что полезно, чтобы и вас, и ваших детей, и ваших внуков учили любить Родину.

Источник - платформа «Голос»

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