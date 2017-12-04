Чиновники «Роскосмоса» заказали медали для участников провального запуска ракеты «Союз-2.1б»
Чиновники из «Роскосмоса» основательно подготовились ко второму в истории космодрома «Восточный» запуску ракеты-носителя, который в итоге завершился аварией. Чиновники не только организовали для себя VIP-перелет на космодром, но и заранее заказали медали
Чиновники из «Роскосмоса» основательно подготовились ко второму в истории космодрома «Восточный» запуску ракеты-носителя, который в итоге завершился аварией. Чиновники не только организовали для себя VIP-перелет на космодром, но и заранее заказали специальные медали для участников запуска ракеты.
В «Роскосмосе» были уверены в успешном запуске ракеты-носителя с 19 спутниками, поэтому заказали медали для участников мероприятия. Фотографии медалей публикует Telegram-канал Life Shot. На медалях выбита надпись «Участнику запуска РН «Союз-2.1б» КА «Метеор-М» и дата 28.11.17.
В итоге деньги на изготовление наград были потрачены зря, так как вручать их было не за что. Напомним, что после запуска головная часть ракеты «Союз-2.1б» была утеряна, а спутники не были выведены на орбиту.
Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» обошелся бюджету в 3 миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
Ранее также сообщалось, что чиновники «Роскосмоса» потратили 9 млн рублей на организацию своего перелета на космодром «Восточный». Руководители федерального ведомства заказали реактивный самолет Gulfstream G550 и VIP-обслуживание во время полета.
Согласно предварительным данным, причиной потери спутника «Метеор-М» является неправильный маневр разгонного блока. «Союз-2.1б» был запрограммирован для пуска не с «Восточного», а с «Байконура». В итоге разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации.