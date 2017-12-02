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02 декабря 07:24

Судебные приставы проведут всероссийский рейд по розыску должников

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) весь декабрь будут проводить рейды по выявлению неплательщиков алиментов и зарплат. Цель акции – избавить граждан от долгов до Нового года

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) весь декабрь будут проводить рейды по выявлению неплательщиков алиментов и зарплат. Цель акции – избавить граждан от долгов до Нового года.

Всероссийская акция «В Новый год – без долгов» стартует 4 декабря. В ФССП рассказали, что сотрудники территориальных подразделений ведомства будут взыскивать задолженность по алиментным платежам и заработной плате – «самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы».

В ФССП отметили, что такая акция проводится в России впервые. В рамках рейда судебные приставы пройдут по адресам должников для проверки их материального положения, а также наложения ареста на их имущество. Особое внимание будет уделено «ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны».

Одновременно проверки будут проводиться в бухгалтериях предприятий, где задерживают выплату зарплаты сотрудникам.

11 декабря будут проводиться рейды по взысканию долгов по фискальным платежам, 18 декабря - по задолженностям организациям топливно-энергетического комплекса и 25 декабря - исполнению документов неимущественного характера.

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