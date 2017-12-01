Меню
Общество
Директор саратовской школы показала, кто хозяин в… стране
Общество
01 декабря 00:11

Чиновники Роскосмоса организовали VIP-перелет до космодрома «Восточный» за 9 млн рублей

Чиновники «Роскосмоса» потратили 9 млн рублей на организацию своего перелета на космодром «Восточный» в Амурской области в честь в запуска ракеты-носителя с 19 спутниками, который оказался провальным

Фото: axonaviation.com

Чиновники «Роскосмоса» потратили 9 млн рублей на организацию своего перелета на космодром «Восточный» в Амурской области в честь запуска ракеты, который оказался провальным. Согласно данным сайта госзакупок, руководители федерального ведомства заказали для себя реактивный самолет Gulfstream G550.

Аренда самолета бизнес-класса обошлась федеральному бюджету в 9,07 мон рублей. Контракт на организацию VIP-перелета был подписан с компанией EastUnion, которая стала единственным поставщиком услуги.

Исполнитель контракта должен был организовать перелет делегации «Роскосмоса» из 12 человек, а также обеспечить на борту воздушного судна предоставление прохладительных и (или) горячих напитков и питания категории VIP, сообщает «Лента.ру».

Примечательно, что у госкорпорации есть собственная авиакомпания «Космос», однако состав ее авиапарка не раскрывается. Тем не менее, чиновники агентства решили доверить свою доставку на «Восточный» сторонней компании.

За вторым в истории космодрома «Восточный» запуском ракеты наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и другие должностные лица.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 18 малыми спутниками оказался неудачным. В связи с неполадками разгонного блока «Фрегат», головная часть носителя была утеряна, а спутники не вышли на орбиту. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в 3 миллиарда рублей.

После провала директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на «Восточном» Константин Чмаров заявил, что это были «летные испытания».

Материалы по теме
Авиакомпания «Аэрофлот» потратит 70 млн рублей на новогоднее шоу
Госкомпаниям разрешили скрывать информацию об исполнителях госконтрактов
Минобороны, ФСБ и СВР засекретили свои госзакупки из-за американских санкций
Сейчас на главной
Горячие новости
Автоюристы обвалили рынок ОСАГО в Крыму
В республике Крым за последние месяцы резко увеличились страховые выплаты по полису ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят о восьмикратном росте выплат и связывают ситуацию с миграцией на полуостров недобросовестных автомобильных юристов
Горячие новости
Веселый и находчивый
Основатель Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков покинул должность руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Уйти с поста главы госпредприятия Маслякова вынудили представители организации Transparency International
Горячие новости
«Аэрофлот» подарит Петербургу праздник за 70 млн рублей
Новогоднее шоу планируется показать в центре северной столицы с 28 по 31 декабря, а посетить его должны не менее 100 тысяч человек. Для этого победитель тендера должен организовать и провести широкую информационную кампанию
Горячие новости
Это хуже, чем форма камышинского «Текстильщика»
Российские болельщики раскритиковали новую форму национальной сборной для зимних олимпийских Игр-2018. Граждане призвали спортсменов отказаться от экипировки и «не позориться».
Горячие новости
«Зачем раскручивать обормотов и проходимцев»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большого интервью пяти телеканалам страны отказался комментировать нашумевший фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон»
Горячие новости
Минобороны, ФСБ и СВР засекретили свои госзакупки из-за американских санкций
Министерство обороны, ФСБ России и Служба внешней разведки засекретили все свои госзакупки. Такое решение было принято для защиты гособоронзаказа от американских санкций
Горячие новости
Гаджеты на базе Android атаковали вирусы
Специалисты по безопасности «Лаборатории Касперского» выявили 85 вредоносных приложений в Google Play, которые похищают данные пользователей социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшими могут оказаться более миллиона человек
Горячие новости
В России с Нового года водится запрет на анонимное общение в мессенджерах
Юрий Чайка сообщил, что с Нового года услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться только тем пользователям, которые идентифицировали себя на основании абонентского номера и соответствующего договора
криминал
Территория Крым: Частный и честный бизнес под угрозой
Бизнес пассажирских перевозок, равно как и любой другой вид предпринимательской деятельности, влечет за собой немало сложностей. Случается, что в борьбе за пассажиров недобросовестные перевозчики готовы идти на любые подлости и ухищрения, чтобы устранить с дороги конкурента ...
Горячие новости
Сбербанк сообщил о появлении фейкового приложения «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк сообщил о появлении фейковых приложений «Сбербанк Онлайн» на операционной системе Android. Поддельное приложение маскируется под оригинал и вводит в заблуждение пользователей, в результате чего злоумышленники получают данные счетов клиентов
Горячие новости
По просьбам трудящихся
Московские власти накануне Нового года планируют точечно ввести платные парковки на некоторых городских улицах. Появление дополнительных платных паркомест столичные чиновники по традиции объяснили «просьбами москвичей»
Горячие новости
Непривитая Россия
В ряде российских регионов складывается катастрофическая ситуация с вакцинами дл профилактики опасных заболеваний. В Новосибирской области в дефиците оказались вакцины от полиомиелита, а в Свердловской области детям отказывают в прививках от столбняка и коклюша
Горячие новости
Смартфоны на базе Android атаковал вирус-вымогатель BankBot
Смартфоны, работающие на базе Android, оказались под угрозой из-за вредоносных приложений. Специалисты Google Play сообщили о распространении через несколько приложений мобильной версии вымогателя BankBot
Горячие новости
Имя главы Чечни появилось в материалах дела о попытке госпереворота в Черногории
Рамзана Кадырова подозревают в причастности к попытке совершения государственного переворота в Черногории в 2016 году. Его имя фигурирует в материалах дела, возбужденного в отношении Милана Кнежевича и Андрия Мандича
Горячие новости
Дальний Восток остается дальним
Большая часть средств, выделенных из федерального бюджета на развитие аэропортов в городах Дальнего Востока, была потрачена не по назначению. В результате около 70% территорий региона по-прежнему лишены авиационной доступности
Горячие новости
Пиарщики помогут московскому метро стать супер-компанией
ГУП «Московский метрополитен» потратит более 20 млн рублей на формирование собственного позитивного имиджа. Столичная подземка хочет, чтобы ее считали безопасной, комфортной и технически оснащенной
Горячие новости
Дед Мороз пал жертвой борьбы коррупцией
В мэрии Новосибирска подтвердили, что приглашать Дедов Морозов на утренники в детские садики запрещено в рамках антикоррупционных мер. Чтобы детей поздравил профессиональный Дед Мороз, от родительского комитета должно поступить заявление
Горячие новости
Не так освятили
Виновником неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками на космодроме «Восточный» назначили благовещенского епископа Лукиана. Именно он освящал ракету перед ее стартом, однако «Союз-2.1б» вместе со всеми спутниками упал в Атлантический океан