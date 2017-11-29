Московские власти введут точечную платную парковку «по просьбам горожан»
Московские власти накануне Нового года планируют точечно ввести платные парковки на некоторых городских улицах. Появление дополнительных платных паркомест столичные чиновники по традиции объяснили «просьбами москвичей»
Московские власти накануне Нового года планируют точечно ввести платные парковки на некоторых городских улицах. Появление дополнительных платных паркомест столичные чиновники по традиции объяснили «просьбами москвичей».
Платную парковку планируется ввести точечно, на отдельных участках улиц «по просьбам горожан и муниципальных депутатов», сообщает Московская перспектива.
Гендиректор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк сообщил, что к ним обратились жители района Марфино с просьбой включить в зону платной парковки Гостиничную улицу. «Здесь паркуется много автомобилистов из других районов, жителям сложно найти свободное место рядом с домом. В конце сентября улица вошла в зону платного парковочного пространства», - рассказал Гривняк.
В ГКУ подчеркнули, что речь идет именно о включении в зону платной парковки отдельных домов, однако о расширении самой зоны речи пока не идет.
Жители столицы также просят ввести платную парковку около нескольких домов в Марьиной Роще, Богородском районе, Рязанском районе и в Перово. После того как дома присоединятся к территории платных парковок, жители могут получить резидентные разрешения и пользоваться платными парковками на территории всего района, отметил глава АМПП.