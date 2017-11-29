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Общество
29 ноября 12:59

Регионы столкнулись с дефицитом вакцин для профилактики серьезных заболеваний

В ряде российских регионов складывается катастрофическая ситуация с вакцинами дл профилактики опасных заболеваний. В Новосибирской области в дефиците оказались вакцины от полиомиелита, а в Свердловской области детям отказывают в прививках от столбняка и коклюша

Фото: vl-news.ru

В ряде российских регионов складывается катастрофическая ситуация с вакцинами дл профилактики опасных заболеваний. В Новосибирской области в дефиците оказались вакцины от полиомиелита, а в Свердловской области отменяют прививки от столбняка и коклюша из-за отсутствия необходимых препаратов.

В аптеках и медицинских учреждениях Екатеринбурга в настоящее время невозможно достать вакцину «Пентаксим», которая применяется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других заболеваний у детей.

Портал URA.ru со ссылкой на фармацевтов сообщает, что вакцины сейчас нигде нет и в ближайшее время она не появится. По этой причине все прививки отменяются.

«Минздрав мало закупил вакцины, и она кончилась. Следующая партия препарата в город ожидается не раньше марта 2018 года», - сообщают сотрудники городских аптек.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области опровергли информацию о дефиците вакцин и уверяют, что на складах хранится в достаточном количестве вакцина АКДС, которая является аналогом «Пентаксиму». Медики на это заявляют, что АКДС применяется для профилактики против коклюша, дифтерии и столбняка, тогда как «Пентаксим» имеет более широкое действие, в частности, помогает защититься от полиомиелита и других серьезных заболеваний.

Ранее «Общая Газета» сообщала, что в Новосибирской области медики столкнулись с нехваткой вакцин от полиомиелита. В 2017 году в регион должны были поставить 100 тысяч вакцин, однако завезли всего 2,3 тысячи. В связи с нехваткой препарата врачи вынуждены отказывать в прививках.

В Минздраве России сообщили, что дефицит вакцины возник по вине иностранных производителей, которые изготовили препарат в малом объеме.

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