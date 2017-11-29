Юрий Трутнев рассказал о пропаже 64 млрд рублей, выделенных на развитие Дальнего Востока
Большая часть средств, выделенных из федерального бюджета на развитие аэропортов в городах Дальнего Востока, была потрачена не по назначению. В результате около 70% территорий региона по-прежнему лишены авиационной доступности
Большая часть средств, выделенных из федерального бюджета на развитие аэропортов в городах Дальнего Востока, была потрачена не по назначению. В результате около 70% территорий региона по-прежнему лишены авиационной доступности, что несет угрозу для местных жителей.
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что в 2013 году правительство направило на развитие Дальнего Востока 106,1 млрд рублей. Деньги планировалось потратить на ремонт аэропортов и строительство новых. Однако из этой суммы более 64 млрд рублей пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не принимала эти проекты, сообщает РБК.
Сейчас около 70% территорий Дальнего Востока не обладает достаточной авиационной доступностью, а жители этих территорий не могут добраться до больниц и роддомов в оперативном порядке. «Это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке», - заявил Трутнев, слова которого приводит ТАСС.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пояснил, что речь идет о 40 аэропортах, без которых людям вовремя не попасть в больницу или роддом.
«Министерство транспорта сегодня докладывало о том, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так», - добавил Трутнев.
Еще одна проблема касается неразвитости пунктов пропуска на юге Дальнего Востока на границе с Китаем. В настоящее время там действуют только 15 пунктов пропуска, а пропускная способность составляет 17 млн тонн, что тормозит развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая.