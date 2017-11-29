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29 ноября 07:39

Юрий Трутнев рассказал о пропаже 64 млрд рублей, выделенных на развитие Дальнего Востока

Большая часть средств, выделенных из федерального бюджета на развитие аэропортов в городах Дальнего Востока, была потрачена не по назначению. В результате около 70% территорий региона по-прежнему лишены авиационной доступности

Фото: duster-clubs.ru

Большая часть средств, выделенных из федерального бюджета на развитие аэропортов в городах Дальнего Востока, была потрачена не по назначению. В результате около 70% территорий региона по-прежнему лишены авиационной доступности, что несет угрозу для местных жителей.

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что в 2013 году правительство направило на развитие Дальнего Востока 106,1 млрд рублей. Деньги планировалось потратить на ремонт аэропортов и строительство новых. Однако из этой суммы более 64 млрд рублей пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не принимала эти проекты, сообщает РБК.

Сейчас около 70% территорий Дальнего Востока не обладает достаточной авиационной доступностью, а жители этих территорий не могут добраться до больниц и роддомов в оперативном порядке. «Это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке», - заявил Трутнев, слова которого приводит ТАСС.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пояснил, что речь идет о 40 аэропортах, без которых людям вовремя не попасть в больницу или роддом.

«Министерство транспорта сегодня докладывало о том, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так», - добавил Трутнев.

Еще одна проблема касается неразвитости пунктов пропуска на юге Дальнего Востока на границе с Китаем. В настоящее время там действуют только 15 пунктов пропуска, а пропускная способность  составляет 17 млн тонн, что тормозит развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая.

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