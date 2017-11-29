Московский метрополитен потратит 20 млн рублей на улучшение своего имиджа
ГУП «Московский метрополитен» потратит более 20 млн рублей на формирование собственного позитивного имиджа. Столичная подземка хочет, чтобы ее считали безопасной, комфортной и технически оснащенной
ГУП «Московский метрополитен» потратит более 20 млн рублей на формирование собственного позитивного имиджа. Столичная подземка хочет, чтобы ее считали безопасной, комфортной и технически оснащенной.
На сайте госзакупок появилась заявка от московского метрополитена на организацию и проведение кампании по формированию в публичном пространстве «позитивного имиджа компании». Стоимость контракта составляет 20,5 млн рублей.
Победитель тендера должен создать для ГУП «Московский метрополитен» имидж «открытой, клиентоориентированной, безопасной, инновационной, технически совершенной, обеспечивающей бесперебойное, удобное и комфортное транспортное сообщение в масштабах столицы» компании.
В рамках кампании по улучшению имиджа администрация подземки будет в течение года проводить различные тематические выставки, специальные акции и флешмобы, сообщает «Открытая Россия».
В обязанности подрядчика также входит отслеживание комментариев пользователей социальных сетей о работе метрополитена и оперативное реагирование на них.