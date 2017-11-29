В детских садах в рамках борьбы с коррупцией запретили нанимать Дедов Морозов
В мэрии Новосибирска подтвердили, что приглашать Дедов Морозов на утренники в детские садики запрещено в рамках антикоррупционных мер. Чтобы детей поздравил профессиональный Дед Мороз, от родительского комитета должно поступить заявление
В Новосибирске в рамках борьбы с коррупцией родителям воспитанников детских садов запретили приглашать на новогодние утренники Дедом Морозов. Руководители дошкольных учреждений опасаются, что денежные сборы на организацию праздников могут расценить как нарушение антикоррупционного законодательства.
В мэрии Новосибирска подтвердили, что приглашать Дедов Морозов на утренники в детские садики запрещено в рамках антикоррупционных мер. Если родители хотят, чтобы детей поздравил профессиональный Дед Мороз, то от родительского комитета должно поступить заявление о том, что родители готовы оплачивать его услуги добровольно, сообщает РБК.
При этом аниматор должен заранее оформить медицинскую книжку и получить справку об отсутствии судимостей.
В городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики заявили, что малыши вообще не знают, кто такой дед Мороз, поэтому и «заказывать» его нет необходимости. «В младшие группы можно звать только Снегурочку, но этого психологи не советуют», - рассказала глава департамента Анна Терешкова.
Жители других городов также сообщают о запрете на вызов профессионального Деда Мороза в детские садики. В Кирове как минимум в одном детсаду родителям заявили, что Дедом Морозом может быть только кто-то из родителей или воспитателей, сообщает портал «Свойкировский.рф».
В Казани после скандалов, связанных с поборами, заведующие детсадов запретили приглашать актеров со стороны. Исполнять роль новогоднего волшебника разрешено только воспитателями, сообщает «Вечерняя Казань».
Ситуацией с новогодними утренниками в дошкольных учреждениях уже озаботилась глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. Она намерена обратиться к министру образования и науки Ольге Васильевой, чтобы та разрешила ситуацию, сообщает РИА Новости.