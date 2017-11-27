Алексей Улюкаев в суде обвинил Игоря Сечина в заведомо ложном оговоре
Алексей Улюкаев рассказал, что Игорь Сечин неоднократно дарил ему дорогие подарки, поэтому он не мог предположить, что в переданной ему в день задержания сумке с очередным «подарком» окажутся помеченные специальным составом деньги
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обвинил руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в заведомо ложном оговоре в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов. Улюкаев рассказал, что Сечин неоднократно дарил ему дорогие подарки, поэтому он не мог предположить, что в переданной ему сумке с очередным «подарком» окажутся деньги.
По версии следствия, Алексей Улюкаев вымогал у Игоря Сечина 2 млн долларов за положительное заключение на покупку «Роснефтью» компании «Башнефть».
Бывший министр утверждает, что не требовал от главы «Роснефти» денег и не угрожал дать отрицательную оценку по сделке о покупке акций «Башнефти». «Я никогда не угрожал Сечину дать отрицательное заключение. А данные им показания о том, что я угрожал ему, свидетельствуют о заведомо ложном оговоре меня со стороны Сечина», - заявил в суде г-н Улюкаев, слова которого приводит «Интерфакс».
Улюкаев добавил, что ни положительное, ни отрицательное заключение его ведомства не играло ключевой роли в проведении сделки. В тоже время он отметил, что считает участие госкомпаний в приватизации госимущества нецелесообразным, так как это противоречит духу приватизации.
Выступая в суде, экс-глава Минэкономразвития сообщил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин регулярно дарил ему часы и другие дорогие подарки. Это было своего рода частью этикета главы госкомпании. Поэтому, когда Сечин снова приехал к министру с большой сумкой, то это не вызвало у него подозрений. По словам Улюкаева, в одну из предыдущих встреч глава «Роснефти» обещал угостить его «превосходным вином», которого министр «никогда не пробовал», поэтому тот был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь.
Напомним, что сам Игорь Сечин, который является ключевым свидетелем по делу и непосредственно потерпевшим, показания в суде по делу Улюкаева до сих пор не дал. Глава госкомпании каждый раз ссылается на высокую занятость и просит судью рассмотреть данным им в ходе следствия показания.
По данным Русской службы ВВС, Игорь Сечин давал показания по делу Улюкаева три раза. Во время первого допроса том-менеджер вообще не смог вспомнить, когда и как Улюкаев попросил у него взятку, а на втором допросе заявил, что это было на саммите в Гоа.