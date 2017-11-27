Красноярские школы переводят на работу в условиях военного времени
В Красноярском крае общеобразовательные школы переходят на «условия военного времени». Соответствующая директива разослана региональным Минобрнауки директорам школ. Скан документа опубликовал в Twitter известный блогер Рустем Адагамов
В Красноярском крае общеобразовательные школы переходят на «условия военного времени». Соответствующая директива разослана региональным Минобрнауки директорам школ. Скан документа опубликовал в Twitter известный блогер Рустем Адагамов.
В документе директоров школ просят довести до руководителей управлений образования методические рекомендации об организации учебного процесса при приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения. Директива подписана и.о. министра образования Красноярского края Светланой Маковской, сообщает «Лента.ру».
Пресс-секретарь касноярского министерства Надежда Квитковская сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что такой документ действительно был разослан во все муниципальные отделы образования.
«Мобилизационная подготовка определена федеральным законом, поэтому все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации», - пояснили в ведомстве.
Документ о переходе школ на работу в условиях военного времени предназначался для внутреннего пользования. Теперь руководство ведомства ищет виновного в утечке информации в СМИ.