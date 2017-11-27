Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Общество
27 ноября 13:39

Красноярские школы переводят на работу в условиях военного времени

В Красноярском крае общеобразовательные школы переходят на «условия военного времени». Соответствующая директива разослана региональным Минобрнауки директорам школ. Скан документа опубликовал в Twitter известный блогер Рустем Адагамов

Фото: nord-news.ru

В Красноярском крае общеобразовательные школы переходят на «условия военного времени». Соответствующая директива разослана региональным Минобрнауки директорам школ. Скан документа опубликовал в Twitter известный блогер Рустем Адагамов.

В документе директоров школ просят довести до руководителей управлений образования методические рекомендации об организации учебного процесса при приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения. Директива подписана и.о. министра образования Красноярского края Светланой Маковской, сообщает «Лента.ру».

Пресс-секретарь касноярского министерства Надежда Квитковская сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что такой документ действительно был разослан во все муниципальные отделы образования.

«Мобилизационная подготовка определена федеральным законом, поэтому все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации», - пояснили в ведомстве.

Документ о переходе школ на работу в условиях военного времени предназначался для внутреннего пользования. Теперь руководство ведомства ищет виновного в утечке информации в СМИ.

Материалы по теме
Российского школьника обвинили в реабилитации нацизма из-за доклада о немецких военнопленных
Минздрав разработал для школьников учебник по ЗОЖ и профилактике суицидов
Минобрнауки попросило не употреблять слово «презерватив» на уроках по профилактике ВИЧ
Сейчас на главной
Горячие новости
Подарок на 15-летний срок
Алексей Улюкаев рассказал, что Игорь Сечин неоднократно дарил ему дорогие подарки, поэтому он не мог предположить, что в переданной ему в день задержания сумке с очередным «подарком» окажутся помеченные специальным составом деньги
сельское хозяйство
… И все за одного
Промышленный суд Ставрополя продолжает рассмотрения уголовного дела в отношении известного бизнесмена, крупнейшего трейдера зерна в крае Андрея Кухаря. Предпринимателя обвиняют, не много ни мало, в попытке завладеть чужой собственностью обманным путем. Дело обещает быть не простым ...
Горячие новости
Российские потребители потратили в «Черную пятницу» 30 млрд рублей
Российские потребители потратили в «Черную пятницу», 24 ноября, 30 млрд рублей. В дне массовых распродаж приняли участие 20 млн человек. Для сравнения, в прошлом году в Black Friday магазины заработали всего 7,5 млрд рублей
Горячие новости
Российскую компанию Gloria Jeans заподозрили в пособничестве терроризму
Российскую компанию Gloria Jeans обвинили в финансировании терроризма из-за производства своих товаров на территории самопровозглашенной Луганской народной республики
Горячие новости
Мэр Москвы насчитал в российских селах 15 млн «лишних» человек
Столичный мэр считает, что проблему занятости в небольших городах и селах необходимо решать развитием агломераций. Например, в московской агломерации на сегодняшний день насчитывается 30-35 млн человек, включая близлежащие области
Горячие новости
Паспорт дал, паспорт взял
Паспорта у крымчан отбирают якобы из-за того, что они были выданы с нарушениями. Поскольку в 2014 году документы жителям полуострова выдавали массово и в спешном порядке, то было допущено множество ошибок
Горячие новости
Главными нарушителями прав человека являются силовые структуры
Всероссийский съезд в защиту прав человека по итогам мероприятия принял резолюцию с требованием ликвидировать Управление по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России в его нынешнем виде
Горячие новости
Ну, настоящий полковник
В интернете было размещено видео с участием начальника отдела УЭБиПК Игоря Воробьева и его девушки - адвоката Лии Андреевой. На видео девушка с радостными возгласами осматривает презентованный автомобиль Mercedes GLA Class с «красивым» номером серии АА
Горячие новости
В Армавире сотрудник Росгвардии пытался предотвратить конфликт в ресторане и был убит
В Краснодарском крае в ресторане застрелили сотрудника Росгвардии, который пытался предотвратить конфликт между посетителями заведения. Инцидент произошел в городе Армавире 26 ноября
Горячие новости
Москвичи держат на банковских счетах почти 9 трлн рублей
Жители Москвы держат на банковских счетах 8,76 трлн рублей, что соответствует двум бюджетам Фонда национального благосостояния России. В текущем году ФНБ составил 4,7 трлн рублей
Горячие новости
Один дом пишу, три в уме
Французские следователи считают, что г-н Керимов приобрел через третьих лиц элитные дома на сотни миллионов евро, однако в декларации сенатора нет сведений ни о заграничной недвижимости, ни о крупных доходах
Авторская колонка
Вспоминая Мугабе
Арест российского сенатора Керимова во Франции за неуплату налогов во Франции на принадлежащую ему недвижимость во Франции это, действительно, атака на Россию. На ту самую Россию, формулу которой описал, и правильно, Вячеслав Володин: есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России.
Карина Орлова
Горячие новости
Теракт на севере Синая унес жизни 184 человек
На севере Синайского полуострова в окрестностях города Ариш боевики забросали гранатами мечеть, в которой на пятничную молитву собрались люди. Затем террористы, прибывшие к мечети на джипах, открыли огонь по людям
Горячие новости
Сытый депутат - залог стабильности
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали поправку в проект городского бюджета на 2018 год о перераспределении 3 млрд рублей. Поправка была внесена по инициативе фракции «Единая Россия»
Горячие новости
Дай краба!
Российские власти могут пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба в интересах структур бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые входят в ближний круг президента РФ Владимира Путина
Горячие новости
Курил на балконе, наносил вред здоровью соседей
Верховный суд обязал курильщика из Новосибирска выплатить соседу моральную компенсацию из-за того, что ему пришлось вдыхать табачный дым. Некурящий мужчина пытался взыскать компенсацию с курящего соседа с 2015 года
Горячие новости
Не хочешь ждать - плати
В Московской области в будущем году появятся первые платные путепроводы на железнодорожных переездах. Пользователи платных путепроводов смогут пересекать железнодорожные пути без ожидания проезда поездов и соответственно будут избавлены от пробок
Горячие новости
В Дагестане произошла массовая перестрелка с участием местных депутатов
В Магарамкентском районе произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и пострадали еще шестеро. В перестрелке участвовали дети и другие родственники высокопоставленных чиновников