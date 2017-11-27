… И все за одного
За Ставропольского предпринимателя вступился целый город
Промышленный суд Ставрополя продолжает рассмотрения уголовного дела в отношении известного бизнесмена, крупнейшего трейдера зерна в крае Андрея Кухаря. Предпринимателя обвиняют, не много ни мало, в попытке завладеть чужой собственностью обманным путем. Дело обещает быть не простым, ведь на защиту бизнесмена встал целый город Ипатово, откуда он родом и где является фактически «кормильцем» более чем для 100 семей.
У здания Промышленного районного суда Ставрополя 22 ноября было по настоящему «жарко». Оказать поддержку меценату и бизнесмену Андрею Кухарю приехал едва ли весь небольшой городок Ипатово. Сотрудники его предприятия ООО «Зерновой логистический Центр», педагоги, директора школ и детских садов, представители духовенства и даже глава администрации города. Ведь Кухарь один из немногих предпринимателей, кто активно поддерживает социальную сферу. Его стараниями ремонтируются школы, детские сады, поликлиники, оказывается помощь ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям и т.д. Не мало средств предприятия Кухаря вкладывают и в благоустройства города. Кроме того, ООО «Зерновой логистический Центр» обеспечивает рабочими местами добрую половину горожан. Поэтому не удивительно, что Андрея Кухаря захотело поддержать такое количество людей. За несколько дней до судебного заседания по городу прокатился слух о том, что Кухаря могут взять под стражу до решения суда (сейчас бизнесмену избрана меры пресечения в качестве подписки о невыезде).
- «Оказать поддержку Андрею Николаевичу собрались люди с разных уголков Ставропольского края, - рассказал нашему изданию настоятель Ипатовского Храма отец Анатолий. – Ведь он очень во многих районах поддерживает социальную сферу. Восстанавливает Храмы, ремонтирует школы, детские сады, дома культуры… Словом, с его приходом жизнь в селах меняется. Детские площадки такие строят, что в городах таких нет. И меня глубоко возмущает, что такого человека подставили и хотят уничтожить. Я ведь эту историю изнутри знаю. Много лет прожил в Петропавловском, видел, как бывший председатель Васильев растаскивает по крупицам коллективную собственность. И теперь Андрея Николаевича судят за то, что он спас село от разорения. Возмущает то, что власти ему поддержку не оказывает. Когда нужно было помочь, он никогда никому не отказывал, а как помощь понадобилась ему, никто из высокопоставленных чиновников этого делать не хочет».
По словам священнослужителя, представители духовенства одними из первых вступились за Андрея Кухара. Отец Анатолий даже в Москву ездил, в следственный комитет с жалобой на произвол. Только его отказались услышать.
Бизнесмену и меценату также готовы оказать поддержку общественные деятели и правозащитные организации, в том числе бизнес омбудсмен по Ставропольскому краю Кирилл Кузьмин и Межрегиональная общественная организация по защите бизнеса «Деловые люди».
- «Я, как общественный деятель и лидер МОО «Деловые люди» - профильной межрегиональной организации по поддержке и защите малого и среднего бизнеса, планирую присутствовать на очередном заседании суда, - сказала президент МОО «Деловые люди», муниципальный депутат Новой Москвы, эксперт общественного совета по предпринимательству Госдумы РФ Ольга Косец. - Практически с самого начала мы с Виктором Бондяковым, руководителем Ставропольского регионального отделения «Деловых людей», держим это нашумевшее дело под контролем и заинтересованы исключительно в торжестве самого дорогого – истины.
Моя организация вот уже несколько лет занимается реализацией на средства президентского гранта проекта «Законная защита. Совершенствованием механизмов правовой защиты малого и среднего предпринимательства», который направлен на оказание юридической и информационной помощи представителям МСП, попавшим в сложные ситуации. И эта ставропольская история вызвала огромный резонанс в бизнес-сообществе и юридической среде, представители которой с неослабевающим интересом ждут окончательного вердикта.
Хочу отметить, что в МОО «Деловые люди» обратились за помощью обе стороны. И это нас обязывает с удвоенной силой ратовать за адекватное решение суда».
Заседание суда в этот день так и не состоялось. Судья Анна Кущ, под председательством которой рассматривается это дело, перенесла его на 30 ноября в связи с неявкой потерпевшего. Но это, по мнению самого бизнесмена, лишь небольшая отсрочка. Дамоклов меч возможного ареста продолжает висеть над его головой.
Наше издание уже писало о том, что послужило причиной тому, что известный бизнесмен и меценат оказался в статусе обвиняемого. В августе 2014 года по просьбе местной власти Арзгирского района Ставропольского края вошел инвестором в градообразующее предприятие села Петропавловское СПК «Россия», председателем которого на тот момент являлся Александр Васильев. Предприятие стояло на грани банкротства, кредиторская задолженность составляла порядка 200 млн. рублей. Кухарь поверил на слово председателю и вложил деньги в «умирающий» совхоз. Только после проведения комплексной аудиторской проверки бизнесмену стало понятно, что Васильев его «надул». Оказалось, что с 2010 года СПК «Россия» без ведома пайщиков выводило активы: земельные участки, находящиеся в государственной собственности и возделываемые СПК «Россия» десятилетиями, производственные бригады с объектами недвижимости на подконтрольные Васильеву компании, в том числе ООО «Агро-Русь». Обнаружив обман, Кухарь инициировал собрание членов правления совхоза, на котором было принято решение о банкротстве СПК «Россия» и создании нового градообразующего предприятия ООО АПК «Петропавловское», а также об обращении в суды и другие инстанции для возврата незаконно отчужденной собственности совхоза.
Вот тут-то на «арене» и появился бизнесмен Андрей Кулаков. С началом непростых судебных разбирательств, ослабленный к тому времени болезнью Васильев понял, что в одиночку он не сможет отстоять фактически украденную им собственность и призвал на помощь более молодого, обладающего серьезными (как потом покажут дальнейшие события) связями зернового воротилу Кулакова. Васильев отдает ему 51% учредительства в ООО «Агро-Русь». Таким образом, в распоряжение Кулакова в самый разгар сельскохозяйственного года попадет земельный участок, который с 2014 года обрабатывало СПК «Россия», затрачивая на культивацию и подготовку в посевной огромные средства.
Этот участок земли едва не стоил селям жизни. Директор АПК «Петропавловское» Сергей Фисенко вспоминая события сентября 2015 года, до сих пор приходит в ужас.
- «Группа лиц дагестанской национальности блокировали нашу технику в тот момент, когда мы собирались сеять озимую пшеницу. Только потом мы узнали, что в их багажники были битком набиты оружием. Одно неверное движение с нашей стороны и конфликт мог бы обернуться кровопролитием.
Потом стало понятно, что это было ни что оное, как попытка приспешников Кулкова спровоцировать Кухаря на эти самые неверные движения. За ходом «разборок» он все это время наблюдал из салона своего белого «БМВ», стоявшего на обочине.
Но решение земельного спора в арбитраже процесс не одного дня. Земля простаивала, а оппоненты Кухаря в это время затеяли очередную провокацию с целью втянуть бизнесмена в уголовное дело и впоследствии, по хорошо отработанной схеме, завладеть активами его предприятий. В это время на Кухаря выходит посредник Раджаб Гасанов, (который ранее был с ним знаком) и предлагает содействие в решении спора с Кулаковым. Выводит его на некую организацию «Консул» в лице И.Г. Гурбанова и М.М Мазанова. «Юристы»-посредники обещают Кухарю быстрое и безболезненное решение вопроса. Якобы для решения вопроса, Гурбанов под расписку берет у Кухаря 25 млн. рублей и скрывается с деньгами. В настоящий момент Гурбанов объявлен в федеральный розыск.
В то время пока Кухарь пребывал в уверенности, что вопрос решается, Кулаков писал заявления об угрозах и шантаже.
Сбором информации по делу, вопреки сложившейся практике, занимался не следственный комитет, а отдел «М» УФСБ РФ по Ставропольскому краю, контролирующий коррупционную составляющую госслужащих и не имеющий отношения к расследованию экономических преступлений. Кухаря задерживают и прямо из больницы, где он проходил лечение, отправляют в ИСВ.
Цель была одна – изолировать предпринимателя, дабы он утратил контроль над бизнесом и земельными спорами по государственной земле, возделываемой СПК «Россия», которыми могли бы беспрепятственно пользоваться фирмы Кулакова.
Под давлением государственного адвоката Еременко М.А и осознавая невозможность что либо предпринять находясь в заключении, Кухарь заключает со следствием досудебное соглашение в обмен на изменение меры пресечения. Впоследствии, сменив защитника, Андрей Кухарь отказался от сделки со следствием, после чего, по словам его окружения, давления на него усилилось.