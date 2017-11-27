Тысячи жителей Крыма лишились российских паспортов из-за ошибок чиновников
Паспорта у крымчан отбирают якобы из-за того, что они были выданы с нарушениями. Поскольку в 2014 году документы жителям полуострова выдавали массово и в спешном порядке, то было допущено множество ошибок
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала разобраться в ситуации с массовым лишением российского гражданства жителей Крымского полуострова. По некоторым данным, в республике работает спецкомиссия, «которая лишает гражданства тех, кто получил его в 2014 году».
По данным «Комсомольской правды», тысячи жителей Крыма пожаловались на лишение российского гражданства. В свою очередь националист Егор Холмогоров утверждает, что в республике действует комиссия, которая пересматривает основания выдачи российских паспортов го в 2014 году, то есть в год присоединения Крыма к России.
Паспорта у крымчан отбирают якобы из-за того, что они были выданы с нарушениями. Поскольку в 2014 году документы жителям полуострова выдавали массово и в спешном порядке, то было допущено множество ошибок. Теперь за просчеты должностных лиц расплачиваются простые граждане.
Татьяна Москалькова сообщила, что российского гражданства лишились, по разным данным, от 2 до 4 тысяч человек. Омбудсмен заявила, что вместе с МВД проверит эту информацию.
«Нужно провести реестр. Я написала обращение в министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами», - заявила Москалькова РИА Новости.
Ситуацию с гражданством омбудсмен уже обсудила с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он в свою очередь объяснил происходящее в республике тем, что в республике были допущены злоупотребления со стороны сотрудников Федеральной миграционной службы, связанные с незаконной выдачей паспортов.
Татьяна Москалькова отметила, что выступает за проведение «паспортной амнистии» в Крыму для тех, кто получил документы с ошибками.