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27 ноября 00:36

Тысячи жителей Крыма лишились российских паспортов из-за ошибок чиновников

Паспорта у крымчан отбирают якобы из-за того, что они были выданы с нарушениями. Поскольку в 2014 году документы жителям полуострова выдавали массово и в спешном порядке, то было допущено множество ошибок

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала разобраться в ситуации с массовым лишением российского гражданства жителей Крымского полуострова. По некоторым данным, в республике работает спецкомиссия, «которая лишает гражданства тех, кто получил его в 2014 году».

По данным «Комсомольской правды», тысячи жителей Крыма пожаловались на лишение российского гражданства. В свою очередь националист Егор Холмогоров утверждает, что в республике действует комиссия, которая пересматривает основания выдачи российских паспортов го в 2014 году, то есть в год присоединения Крыма к России.

Паспорта у крымчан отбирают якобы из-за того, что они были выданы с нарушениями. Поскольку в 2014 году документы жителям полуострова выдавали массово и в спешном порядке, то было допущено множество ошибок. Теперь за просчеты должностных лиц расплачиваются простые граждане.

Татьяна Москалькова сообщила, что российского гражданства лишились, по разным данным, от 2 до 4 тысяч человек. Омбудсмен заявила, что вместе с МВД проверит эту информацию.

«Нужно провести реестр. Я написала обращение в министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами», - заявила Москалькова РИА Новости.

Ситуацию с гражданством омбудсмен уже обсудила с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он в свою очередь объяснил происходящее в республике тем, что в республике были допущены злоупотребления со стороны сотрудников Федеральной миграционной службы, связанные с незаконной выдачей паспортов.

Татьяна Москалькова отметила, что выступает за проведение «паспортной амнистии» в Крыму для тех, кто получил документы с ошибками.

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