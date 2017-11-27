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27 ноября 00:22

Правозащитники потребовали ликвидировать Центр «Э» МВД России

Всероссийский съезд в защиту прав человека по итогам мероприятия принял резолюцию с требованием ликвидировать Управление по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России в его нынешнем виде

Фото: infinica.ru

Всероссийский съезд в защиту прав человека по итогам мероприятия принял резолюцию с требованием ликвидировать Управление по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России в его нынешнем виде. Правозащитники считают, что сотрудники Центра «Э» не занимаются реальной борьбой с терроризмом и экстремизмом, а только лишь преследуют оппозиционеров.

Участники съезда сошлись во мнении, что в России сейчас под флагом борьбы с терроризмом и экстремизмом происходит урезание прав и свобод человека, а деятельность правоохранительных органов направлена против российских граждан.

Координатор движения «За права человека» Лев Пономарев в своем выступлении отметил, что число осужденных по уголовным статьям за преступления против основ конституционного строя и безопасности с 2003 года увеличилось в 28 раз. «Можно ли поверить, что численность преступников увеличилась в 28 раз? Конечно, нет!» - заявил Пономарев, слова которого приводит «Новая газета».

Ежегодно все больше россиян подвергаются преследованиям по статьям об экстремизме, поскольку Госдума продолжает принимать законы, противоречащие Конституции и обязательствам России по международным договорам.

«По сути, центр «Э» МВД России выполняет функции Пятого управления КГБ СССР, которое следило за диссидентами и преследовало их. Возможно, функции были переданы от ФСБ к МВД, чтобы избежать прямых исторических параллелей», - отметил правозащитник.

Глава движения «За права человека» напомнил о публикациях СМИ, согласно которым центр «Э» еще и курирует различные провластные движения, по своим методам напоминающие бандформирования. Речь, в частности, идет о движении SERB, которое курирует Центр «Э».

Участники съезда считают, что деятельность Центра «Э» может стать «лучшим подарком для террористов», так как граждане теряют доверие к государству и становятся более восприимчивы к идеологии радикальных организаций.

Съезд правозащитников проходит 26 и 27 ноября в гостинице «Космос» в Москве. Участники мероприятия обсуждают основные угрозы и негативные тенденции в области правозащиты. В съезде принимают участие представители «Московской хельсинкской группы», движения «За права человека», «Гражданского содействия», центра «Мемориал», фонда «Общественный вердикт» и движения «Голос».

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