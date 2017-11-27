Полиция Уфы проверит доходы главного борца с коррупцией после покупки «Мерседеса» для девушки
В интернете было размещено видео с участием начальника отдела УЭБиПК Игоря Воробьева и его девушки - адвоката Лии Андреевой. На видео девушка с радостными возгласами осматривает презентованный автомобиль Mercedes GLA Class с «красивым» номером серии АА
Полиция Уфы начала служебную проверку в отношении сотрудника антикоррупционного управления по факту его расходов, которые могут не соответствовать официальной зарплате. Поводом для проверки стала публикация видеозаписи, на которой полицейский дарит своей девушке дорогостоящий автомобиль.
По данным портала ProUfu.ru, в интернете было размещено видео с участием начальника отдела УЭБиПК Игоря Воробьева и его девушки - адвоката Лии Андреевой. На видео девушка с радостными возгласами осматривает презентованный автомобиль Mercedes GLA Class с «красивым» номером серии АА. Оператор комментирует происходящее словами «Вот такие подарки дарят мужчины!».
По данным официального сайта Mercedes-Benz, стоимость модели GLA на российском рынке начинается от 2,17 млн рублей. «Средняя» комплектация с полным приводом 4Matic стоит 2,46 млн рублей.