Житель Новосибирска через суд добился выплаты компенсации с соседа-курильщика
Верховный суд обязал курильщика из Новосибирска выплатить соседу моральную компенсацию из-за того, что ему пришлось вдыхать табачный дым. Некурящий мужчина пытался взыскать компенсацию с курящего соседа с 2015 года
Верховный суд обязал курильщика из Новосибирска выплатить соседу моральную компенсацию из-за того, что ему пришлось вдыхать табачный дым. Некурящий мужчина пытался взыскать компенсацию с курящего соседа с 2015 года.
Житель Новосибирска требовал взыскать с соседа 250 тысяч рублей компенсации за вред здоровью, а также запретить ему курить под его балконом. Истец жаловался, что дым от соседа, проживающего этажом ниже, попадает в его квартиру. Фактически действия соседа «способствовали возникновению табакозависимости», сообщает «Русская служба ВВС».
Суды низших инстанций принимали решения об отказе в выплате компенсации. Итогом длительных судебных тяжб стало решение Верховного суда о взыскании с ответчика 5 тысяч рублей. За это время истец успех переехать в другую квартиру.
В постановлении ВС РФ говорится, что свободно пользоваться своим жильем, в том числе курить в нем, человек должен так, чтобы «последствия потребления табака... не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям». Кроме того, гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, свободную от табачного дыма и любых последствий потребления соседями табака.
Исходя из решения Верховного суда, остальные граждане также могут попытаться взыскать компенсации со своих курящих соседей.