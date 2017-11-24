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24 ноября 12:59

Житель Новосибирска через суд добился выплаты компенсации с соседа-курильщика

Верховный суд обязал курильщика из Новосибирска выплатить соседу моральную компенсацию из-за того, что ему пришлось вдыхать табачный дым. Некурящий мужчина пытался взыскать компенсацию с курящего соседа с 2015 года

Верховный суд обязал курильщика из Новосибирска выплатить соседу моральную компенсацию из-за того, что ему пришлось вдыхать табачный дым. Некурящий мужчина пытался взыскать компенсацию с курящего соседа с 2015 года.

Житель Новосибирска требовал взыскать с соседа 250 тысяч рублей компенсации за вред здоровью, а также запретить ему курить под его балконом. Истец жаловался, что дым от соседа, проживающего этажом ниже, попадает в его квартиру. Фактически действия соседа «способствовали возникновению табакозависимости», сообщает «Русская служба ВВС».

Суды низших инстанций принимали решения об отказе в выплате компенсации.  Итогом длительных судебных тяжб стало решение Верховного суда о взыскании с ответчика 5 тысяч рублей. За это время истец успех переехать в другую квартиру.

В постановлении ВС РФ говорится, что свободно пользоваться своим жильем, в том числе курить в нем, человек должен так, чтобы «последствия потребления табака... не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям». Кроме того, гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, свободную от табачного дыма и любых последствий потребления соседями табака.

Исходя из решения Верховного суда, остальные граждане также могут попытаться взыскать компенсации со своих курящих соседей.

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