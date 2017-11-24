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24 ноября 10:59

В Московской области в 2018 году появятся платные железнодорожные переезды

В Московской области в будущем году появятся первые платные путепроводы на железнодорожных переездах. Пользователи платных путепроводов смогут пересекать железнодорожные пути без ожидания проезда поездов и соответственно будут избавлены от пробок

В Московской области в будущем году появятся первые платные путепроводы на железнодорожных переездах. Министерство транспорта Подмосковья подписало два концессионных соглашения с ООО «Подмосковная платная дорога» по строительству платных путепроводов. Пользователи платных путепроводов смогут пересекать железнодорожные пути без ожидания проезда поездов и соответственно будут избавлены от необходимости стоять в пробках.

Согласно договору, платные переезды появятся в поселке Саввинская Слобода Одинцовского района и в районе платформы Акулово Наро-Фоминского района. Плата за пользование переездом составит от 24 до 168 рублей. Самые высокие тарифы будут установлены для грузового транспорта. При этом в Минтрансе гражданам пообещали предоставить бесплатную альтернативу.  

По данным «Коммерсанта», еще один платный железнодорожный переезд в 2020 году появится около поселка Спутник на Можайском шоссе. Его строительством займется ООО «Мостальянс». Тариф за проезд составит от 42 до 168 рублей.

В 2022 году в Московской области появится и первая региональная платная дорога. Это 16-километровая трасса Виноградово  - Болтино – Тарасовка, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. Максимальный тариф за проезд легковых автомобилей по этой дороге предполагается установить в 10 рублей за километр.

Всего в Подмосковье насчитывается около 700 одноуровневых железнодорожных переездов, примерно 100 из них считаются неудобными для проезда.

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