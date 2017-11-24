Онкоцентр им. Блохина брал со своих пациентов деньги за бесплатные услуги
Генеральная прокуратура нашла нарушения в работе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина. Надзорное ведомство выяснило, что сотрудники медучреждения незаконно брали с пациентов деньги за бесплатные услуги
Генеральная прокуратура нашла нарушения в работе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина. Надзорное ведомство выяснило, что сотрудники медучреждения незаконно брали с пациентов деньги за бесплатные услуги. В онкоцентре объяснили свои действия тем, что тариф ОМС не позволяет покрыть расходы на лечение, поэтому часть лечения пациенты оплачивали из своего кармана.
Прокурорская проверка в онкоцентре им. Блохина проходила по заявлению председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Натальи Стадченко. Прокуроры оценили число пострадавших пациентов в 2,2 тысячи человек, сообщает РБК.
По данным первого замгенпрокурора Александра Буксмана, с 2015 года более двух тысяч пациентов были вынуждены оплатить высокотехнологичную медпомощь, которая по закону «Об основах охраны здоровья граждан» финансируется из бюджета. Прокуратура подсчитала, что общая сумма незаконных выплат за высокотехнологичные услуги составила 3,85 млн рублей.
Еще 108 пациентов платно получили обычные услуги, которые подпадают под программу обязательного медицинского страхования (ОМС). За бесплатные услуги пациенты заплатили 5,38 млн рублей.
Генпрокуратура вынесла Министерству здравоохранения представление, в котором указала, что выявленные факты повлекли нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и свидетельствуют о ненадлежащем контроле министерства за деятельностью подведомственных учреждений.
Главе ведомства Веронике Скворцовой рекомендовано привлечь к ответственности виновных должностных лиц и медиков, а также возместить пациентам лишние расходы.
В Минздраве РФ отказались комментировать ситуацию в онкологическом центре, а в самом медучреждении объяснили оплату «бесплатных услуг» тем, что существующий тариф ОМС не покрывает необходимые для пациентов обследования и лечебные процедуры.