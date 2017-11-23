В Брянской области задержали бывшего полпреда Рамзана Кадырова
Рамзану Цицулаеву предъявлено обвинение в мошенничестве и оказании сопротивления представителям власти. По предварительным данным, бывшему чиновнику могут добавить другие статьи
В Брянской области правоохранительные органы задержали бывшего полномочного представителя главы Чеченской республики на Украине Рамзана Цицулаева.
«Росбалт» со ссылкой на свой источник сообщает, что Рамзан Цицулаев был задержан после пересечения границы с Украиной. Из Брянской области его доставили в Москву. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
Бывшему полпреду Рамзана Кадырова предъявлено обвинение в мошенничестве и оказании сопротивления представителям власти. По предварительным данным, бывшему чиновнику могут добавить статьи «Похищение человека» и «Вымогательство».
По версии следствия, Цицулаев получил более 50 тысяч евро от супруги арестованного бизнесмена Андрея Новикова. За эти деньги он пообещал ей организовать освобождение мужа из СИЗО.
Рамзан Цицулаев несколько лет находился в федеральном розыске. В ноябре 2014 года его пытались задержать в московском отеле «Золотое кольцо», но полицейским помешала охрана бывшего чиновника.