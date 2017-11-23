Совет Федерации сообщил о планах США «атаковать» чемпионат мира по футболу-2018
Российские сенаторы со ссылкой на некие «документальные сведения» сообщили о планах США оказать максимальное давление на Россию с целью дискредитации страны. В частности, американские власти планируют «атаку» на ЧМ по футболу
Российские сенаторы со ссылкой на некие «документальные сведения» сообщили о планах США оказать максимальное давление на Россию с целью дискредитации страны. В частности, американские власти планируют «атаку» на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов рассказал, что к ним поступили «заслуживающие доверия документальные сведения», согласно которым американские чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году.
«У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране», - заявил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.
28 ноября комиссия планирует обсудить ответные меры на случай американский «атаки».