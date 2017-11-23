Туристы обвинили портал Tripadvisor в удалении отзывов о нападениях в гостиницах
Надзорные органы США проведут проверку в отношении популярного туристического портала Tripadvisor. Администрацию ресурса заподозрили в удалении негативных отзывов путешественников, которые пытаются предупредить других людей о потенциальной опасности
Надзорные органы США проведут проверку в отношении популярного туристического портала Tripadvisor. Администрацию ресурса заподозрили в удалении негативных отзывов путешественников, которые пытаются предупредить других людей о потенциальной опасности на том или ином курорте.
В Федеральной торговой комиссии США (FTC) сообщили, что поводом для проверки Tripadvisor стали многочисленные жалобы туристов на удаление их отзывов, в которых сообщалось о случаях нападений, вымогательств или попытках изнасилований в отелях, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее американское издание Milwaukee Journal Sentinel опубликовало собственное расследование о том, что Tripadvisor удалял негативные отзывы от путешественников, посетивших ряд гостиниц в Мексике. После выхода статьи в редакцию стали обращаться туристы, которые подтвердили информацию об удалении из отзывов о гостиницах. Цензура коснулась только негативных отзывов.
Так, например, российская туристка разместила отзыв о том, что она подверглась изнасилованию работником одной из гостиниц на Сейшельских островах, однако ее пост был удален. В редакции Tripadvisor на претензии туристки не ответили. Жительница США также пыталась рассказать через портал об изнасиловании охранником гостиницы в Мексике, однако и ее отзыв не был пропущен модератором.
В FTC заявили, что «чрезвычайно заинтересованы в защите уверенности потребителей, включая бурно развивающийся интернет-рынок путешествий и использования гостиниц», поэтому начали проверку сервиса Tripadvisor.
Представитель Tripadvisor в ответ на претензии путешественников заявил, что ресурс «ежеминутно получает 290 сообщений», поэтому редакции нужно время убедиться в том, что данная информация «соответствует правилам публикации».