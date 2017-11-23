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23 ноября 11:58

Минтранс предложил законодательно поделить водителей на «любителей» и «профессионалов»

Министерство транспорта предложило разделить всех водителей на две группы и в соответствии с этим осуществлять их подготовку. Ведомство считает, что автомобилистов нужно законодательно поделить на «любителей» и «профессионалов»

Министерство транспорта предложило разделить всех водителей на две группы и в соответствии с этим осуществлять их подготовку. Ведомство считает, что автомобилистов нужно законодательно поделить на «любителей» и «профессионалов». Соответствующие поправки будут внесены в закон «О безопасности дорожного движения».

Для разных групп будут разработаны специальные курсы обучения «по общеразвивающим программам». По окончании курсов водители могут получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест), сообщает «Открытая Россия».

Водители, которые желают получить «специальные категории» C, D, Е и работать по найму, должны пройти специальное «профессиональное обучение». Им поставят специальную отметку в водительских правах, подтверждающую «профессиональную компетентность». Без такой отметки нанимать водителей не рекомендуется.

Учебная программа для «любителей» будет упрощена, а для «профессионалов», напротив, усложнена курсами вождения «во внештатных ситуациях», «отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса», а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

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