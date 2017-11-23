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23 ноября 08:13

Пользователи Facebook смогут проверить, читали ли они материалы «фабрики троллей»

Социальная сеть запустила инструмент, с помощью которого пользователи сервиса смогут проверить, приходилось ли им читать посты, которые были созданы российским агентством, которое журналисты называют «фабрикой троллей»

Социальная сеть Facebook запустила инструмент, с помощью которого пользователи сервиса смогут проверить, приходилось ли им читать посты, которые были созданы российским «Агентством интернет-исследований», которое журналисты называют «фабрикой троллей».

Инструмент для проверки появится в разделе «Справочный центр» (Help center) до конца 2017 года. Пользователи смогут узнать, на какие из связанных с «фабрикой троллей» страниц в Facebook и аккаунтов в Instagram они подписывались или ставили «лайки» в период с января 2015 года по август 2017 года.

«Важно, чтобы люди понимали, как из-за рубежа пытались сеять раздор и недоверие с помощью фейсбука перед и после выборов в США 2016 года», - говорится в заявлении Facebook, которое приводит «Медуза».

По данным соцсети, созданные сотрудниками «фабрики троллей» посты об американской политике увидели 126 млн человек. Эти посты «имитировали рассуждения американцев о политике и социальных проблемах и провоцировали рознь».

Российские СМИ связывают «Агентство интернет-исследований» с бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным, который входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина. В 2017 году «фабрику троллей» обвинили в участии в кампании по вмешательству в американские выборы.

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