«Ночным волкам» второй раз за год отказали в получении президентских грантов
Три некоммерческие организации, связанные с байкерским объединением «Ночные волки» Александра Залдостанова, не победили во втором туре конкурса Фонда президентских грантов. Байк-клуб считается близким к властям и ранее регулярно получал финансовую поддержку
Три некоммерческие организации, связанные с байкерским объединением «Ночные волки» Александра Залдостанова, не победили во втором туре конкурса Фонда президентских грантов. Байк-клуб считается близким к властям и ранее регулярно получал финансовую поддержку от государства. Однако в этом году «Ночные волки» впервые остались без грантов.
Мотоклуб «Ночные волки» Измайлово г. Москвы подал заявку на создание «Карты туристической истории» стоимостью 2,8 млн рублей. Межрегиональная общественная организация «Ночные волки» попросила на детский новогодний спектакль 6,2 млн рублей, а молодежная автономная НКО «Ночные волки» претендовала на 4,9 млн рублей, которые собиралась потратить на международное байк-шоу. По итогам конкурса все три организации денег не получили.
Глава фонда Илья Чукалин в беседе с РБК заявил, что в данном решении нет никакой политики. «Все прозрачно, все определяется баллами и оценками экспертов», - заверил Чукалин.
Напомним, в конце июля «Ночным волкам» также отказали в финансовой поддержке в во время первого этапа конкурса Фонда президентских грандов из-за критики экспертов. В получении грантов прокремлевскому объединению отказали впервые. Ранее организация Александра Залдостанова за пять лет получила из бюджета около 60 млн рублей.